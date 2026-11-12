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Ferrol

La Room hará viajar a su público a Hispanoamérica con el concierto de Los Pimerizos

Será este sábado, a partir de las 21.45 horas

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:39
Corridos, rancheras, valses o zambas sonarán este sábado en la sala
Corridos, rancheras, valses o zambas sonarán este sábado en la sala
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La sala La Room de Ferrol acoge este sábado una programación completa y variada con dos actuaciones, a partir de las 21.45 horas. Para comenzar la noche, acogerá un concierto de Los Primerizos con su revival de clásicos de la música hispanoamericana. La segunda propuesta, en torno a las 00.30 horas, será la pinchada de la DJ. N68, con su sesión de clásicos de los 80 y 90, música disco y ‘grooves’ para animar a salir a la pista de baile. 

Los Primerizos es un grupo heterogéneo, creado en 2016 por gallegos admiradores de la música hispanoamericana. La formación está integrada por Luis Cortizas, melódica, piano y voz; Víctor Bouzas, guitarra y voz; Juan Tinaquero: contrabajo y voz; Daniel Piñeiro: guitarra y voz; Ariel Campoy: bandurria y voz; Javier Vigo, bombo legüero, maracas y voz; Francisco Ezquerro, bongoes y voz; y el laúd y voz de Eugenio Prado. La agrupación es una fiel participante en el Ribadeo Indiano y en la fiesta Indiana de Ares. 

También han visitado las principales ciudades de Galicia y las localidades de Cartagena y Pola de Siero, con sus ritmos de otro lado del océano. Aunque su repertorio tiene a Cuba como referente, abarca varios estilos de países como México, Argentina, Venezuela, Perú y España. Los corridos y rancheras típicos de mariachis, las zambas de los Chalchaleros o los valses peruanos están presentes en su amplio repertorio. 

La ferrolana de adopción Paloma presentará a continuación su sesión Timeless, de reinterpretaciones, bajo el nombre artístico de DJ. N68.

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