La Primitiva deja en Ferrol más de 65.000 euros 

El despacho de Emilio Seijo ya repartió otros premios Archivo

El sorteo de La Primitiva ha dejado en Ferrol un premio de 65.311 euros. El boleto agraciado, que fue validado en la Administración de Lotería número 102 de la calle de la Tierra, ha sido uno de los acertantes en segunda categoría (5 aciertos+C) de los tres que han ganado 65.311,98 euros.

Los boletos acertantes han sido validados en Bornos (Cádiz), Gijón (Asturias), además del ferrolano.

El Bar Seijo, en Canido, reparte el segundo premio de la Lotería Nacional Más información

La combinación ganadora es la formada por los números: 04, 10, 21, 32, 33 y 45, complementario el 24 y reintegro el 9.

En el sorteo de La Primitiva de este 12 de noviembre no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera con Categoría Especial podría ganar 9.800.000,00 euros.