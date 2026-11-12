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Ferrol

La Primitiva deja en Ferrol más de 65.000 euros 

Es un premio de segunda categoría ya que no hubo acertantes en primera

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:13
Emilio Seijo repartió un Segundo y un Quinto Premio @Jorge Meis
El despacho de Emilio Seijo ya repartió otros premios
Archivo
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El sorteo de La Primitiva ha dejado en Ferrol un premio de 65.311 euros. El boleto agraciado, que fue validado en la Administración de Lotería número 102 de la calle de la Tierra, ha sido uno de los acertantes en segunda categoría (5 aciertos+C) de los tres que han ganado 65.311,98 euros

Los boletos acertantes han sido validados en Bornos (Cádiz), Gijón (Asturias), además del ferrolano.

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La combinación ganadora es la formada por los números: 04, 10, 21, 32, 33 y 45, complementario el 24 y reintegro el 9.

En el sorteo de La Primitiva de este 12 de noviembre no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera con Categoría Especial podría ganar 9.800.000,00 euros.

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