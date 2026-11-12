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Ferrol

El ‘Tapéate’ ferrolano ya se puede saborear en un total de 24 establecimientos de hostelería

Hasta el próximo 22 de noviembre los locales de hostelería de la ciudad participan la ruta de pinchos

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:29
Concello de Ferrol presentación Tapéate
Presentación del Tapéate en el Concello de Ferrol
Daniel Alexandre
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Desde el jueves 12 y hasta el próximo 22 de noviembre –domingo–, los locales de hostelería de la ciudad naval y su clientela participan en una edición más del ‘Tapéate’, una ruta de pinchos que permitirá a los ciudadanos probar nuevas creaciones, platos tradicionales y productos locales en el pequeño formato que ofrece una tapa, al precio de cuatro euros, además de premiar la mejor elaboración y también poder participar como público en el sorteo de bonos turísticos.

La edila de Turismo, Maica García, y el presiente de la asociación de Hostalería de Ferrol, Emilio Vázquez, presentaron ayer oficialmente esta nueva edición, que es ya la decimocuarta y en la que participarán 24 establecimientos de la ciudad –Ábaco, Amuras, An Strato, Bacelo, Bar Cobas, Bla Bla, Bodega de la Estrella, Boss, Burguer Master, Cafetería Miramar, Canfurnada, Castilla 75, Congreso, Tortillería Don Gil, El Jardín, Hotel Valencia, Josefa`s, Maruxaina, Náutico, Pousada da Galicia Imaxinaria, Sensaciones Carpe Diem, Sevilla, Tasca da Vella y Terranova–.

En el acto destacaron que un año más, a través de esta iniciativa, la hostelería de Ferrol, se da a conocer la creatividad y potencial de sus profesionales y también la riqueza y variedad de los productos locales. Así, las tapas se servirán a la hora de la comida y de la cena, con propuestas dulces o saladas y que combinan a la perfección la creatividad con la tradición y los productos locales.

Los negocios de hostelería de Ferrol se preparan para una nueva edición del certamen Tapéate

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Vázquez hizo hincapié en la buena respuesta del sector y la confianza de los establecimientos que, año tras año, se suman a la propuesta, recordaron, además, que el certamen llegó a registrar cerca de 19.000 tapas servidas. Subrayó, asimismo, la importancia que tiene para los locales participantes tanto por la promoción de sus negocios como por la proyección de la gastronomía ferrolana y la posibilidad de optar al reconocimiento de la mejor tapa gallega.

Por estas razones, el presidente de los hosteleros animó a la clientela a aprovechar estos diez días para recorrer la ciudad y probar las 24 propuestas, conociendo todos los establecimientos participantes, invitando a “que non falten a ningunha das tapas e que visiten todos os locales”, con el fin de que la participación continúe creciendo en las próximas ediciones.

En esta convocatoria, el jurado profesional estará compuesto por tres miembros, expertos en gastronomía y propuestos por la Asociación de Empresarios de Hostalería, que serán los encargados de otorgar tres premios por importe de 500, 400 y 300 euros para la primera, segunda y tercera clasificada respectivamente. En la evaluación se tendrá en cuenta los criterios de presentación, elaboración, degustación y uso de productos autóctonos de las tapas.

Además, habrá un galardón especial del público dotado con 300 euros, que se entregará a la receta más votada. Los locales participantes distribuirán entre sus clientes las tarjetas en las que los consumidores deberán escribir sus datos de contacto y tapa favorita y depositarlas en las urnas dispuestas en los locales. Esas mismas tarjetas servirán como participación en el sorteo de tres bonos de actividad turística en Ferrolterra por valor de 100 euros cada uno, que serán tres cenas para dos personas en distintos locales de nuestra ciudad.

El sorteo se realizará en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostalería el día 27, a las 10.30 horas.

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