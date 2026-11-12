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Ferrol

El Ribera Juan Cardona renueva su sello QH que supone un compromiso con la calidad

La resolución se dio a conocer durante el XIII Acto de Entrega de los Reconocimientos en Madrid

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:04
Un momento de la entrega del reconocimiento
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El hospital Ribera Juan Cardona ha renovado su sello QH –Quality Healthcare– en la XIII edición de los Premios QH, que concede la Fundación IDIS a las organizaciones sanitarias comprometidas con la excelencia asistencial y con la implantación de una cultura de calidad y mejora continua. 

La resolución se dio a conocer durante el XIII Acto de Entrega de los Reconocimientos QH, en Madrid, donde el doctor Joaquín M. López, director corporativo del Área Privada de Ribera, aseguró que este reconocimiento “pone en valor el trabajo diario de nuestros profesionales y el compromiso de todos los centros del grupo con una asistencia de calidad, segura y centrada en los pacientes”. 

La renovación del reconocimiento supone el compromiso de los centros sanitarios de Ribera con la evaluación de sus procesos, la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la mejora de los resultados en salud. También representa, como explican desde el centro, un reconocimiento al trabajo diario de los profesionales y a su implicación en el desarrollo de una atención cada vez más segura, eficiente, cercana y centrada en las necesidades de cada paciente. 

Significado

El Reconocimiento QH es un sistema impulsado por la Fundación IDIS para identificar y distinguir a organizaciones asistenciales públicas y privadas que integran la calidad como un elemento transversal de su actividad. El reconocimiento renovado tendrá una vigencia de tres años, hasta noviembre de 2029. 

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