El libro de Mohamed Safa sobre el genocidio televisado en Gaza se presenta en el Ateneo Ferrolán

Mohamed Safa visitó el Ateneo Ferrolán el pasado 2025 Jorge Meis

‘Gaza, un xenocidio televisado’ se presentará este viernes 13 por la tarde, a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán (calle Magdalena), un libro traducido por el escritor Xulio Valcárcel, y firmado por el médico oftalmólogo de profesión Mohamed Safa.

El autor, nacido en Cisjordania y residente en Galicia desde hace décadas (actualmente en Corcubión), el año pasado obtuvo el Recoñecemento galego á Defensa dos Dereitos Humanos da Rede Internacional Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio.