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Palestina

El libro de Mohamed Safa sobre el genocidio televisado en Gaza se presenta en el Ateneo Ferrolán

Xulio Valcárcel tradujo al gallego el ejemplar, que se dará a conocer este viernes 13

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:59
Mohamed Safa visitó el Ateneo Ferrolán el pasado 2025
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Jorge Meis
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‘Gaza, un xenocidio televisado’ se presentará este viernes 13 por la tarde, a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán (calle Magdalena), un libro traducido por el escritor Xulio Valcárcel, y firmado por el médico oftalmólogo de profesión Mohamed Safa.

El autor, nacido en Cisjordania y residente en Galicia desde hace décadas (actualmente en Corcubión), el año pasado obtuvo el Recoñecemento galego á Defensa dos Dereitos Humanos da Rede Internacional Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio.

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