Palestina
El libro de Mohamed Safa sobre el genocidio televisado en Gaza se presenta en el Ateneo Ferrolán
Xulio Valcárcel tradujo al gallego el ejemplar, que se dará a conocer este viernes 13
‘Gaza, un xenocidio televisado’ se presentará este viernes 13 por la tarde, a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán (calle Magdalena), un libro traducido por el escritor Xulio Valcárcel, y firmado por el médico oftalmólogo de profesión Mohamed Safa.
El autor, nacido en Cisjordania y residente en Galicia desde hace décadas (actualmente en Corcubión), el año pasado obtuvo el Recoñecemento galego á Defensa dos Dereitos Humanos da Rede Internacional Acampa pola Paz e o Dereito ao Refuxio.