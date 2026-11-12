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Ferrol

El Día del Vecino de la AVV A Magdalena homenajea a Emilio Castro y José María Criado

Será en el Casino Ferrolano, este viernes a las 19.30 horas

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:43
Día do veciño organizado pola AVV da Magdalena
La primera edición del Día del Vecino se llevó a cabo el pasado año
Jorge Meis
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La Asociación de Vecinos A Magdalena, que preside Pedro Sanz, celebra en la tarde de este viernes una actividad más del ‘Novembro na Madalena’, que comenzó el pasado viernes con la conmemoración del Día de los Mayores. 

Es el turno de rendir homenajear a los referentes del barrio y, con este objetivo, la entidad llevará a cabo un acto en el Casino, a las 19.30 horas. El Día del Vecino contará con la introducción del teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, y se rendirá homenaje a dos ferrolanos muy conocidos: Emilio Castro Fernández y José María Criado Labajo. 

Además, se contará con la actuación musical de las rondallas Son do Mar y Bohemios. Las actividades tendrán continuidad este mes y el último del año con la celebración de jornadas como el Obradoiro de Nadal, que combinará artesanía con una degustación de dulces navideños. 

La entidad informa, además, de que se han mantenido encuentros con colectivos que trabajan o tienen actividades dirigidas a los mayores como Afundación o el centro de día Apertas con el fin de contar con información para trasladar a sus socios. 

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