El Casino Ferrolano acogerá el próximo 5 de diciembre el cuarto desfile solidario de la modista Nuria Espasandín

Casino Ferrolano presentacion cena de Navidad y desfile de Nuria Espasandin Daniel Alexandre

El Casino Ferrolano será el lugar elegido para celebrar la cuarta edición del desfile solidario de la gerente de MODA Boutique, Nuria Espasandín.

El evento, que se organizará durante la cena benéfica que organizará la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tendrá lugar el próximo sábado 5 de diciembre, a partir de las 20.30 horas.

Durante el acto de presentación, la modista informó de que la novedad de este año será que la periodista de la ciudad naval, Pepa Romero, será la persona que se encargará de conducir la cita, “suponiendo un auténtico lujo su presencia, que aportará un valor extaordinario a esta velada”.

En la pasarela participarán un total de cuarenta modelos, algunos de ellos familiares y pacientes oncológicos. Además, la empresaria subrayó que estará estructurada en tres partes: una inicial con pases de estilo casual y urbano para presentar las últimas tendencias de otoño-invierno de 2026, otra compuesta por “breves pinceladas de lo que es la colección ‘Ceremonia 2027’ y finalmente, ‘Carmela’, diseñada por la hija de Espasandín en honor a la madre de la gerente, recientemente fallecida.

“De ella heredamos la pasión y el sentimiento por la moda, y su creatividad en esta colección estará inspirada en el ciclo de la vida”, aseguró.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ferrol, Isabel Estevan, recordó que se trata de un evento solidario a la par que festivo. “Igual que en los supermercados ponen ya los turrones, nosotros ya hacemos nuestra cena de Navidad. Estamos muy contentos”, declaró.

Asimismo, la vicepresidenta de la asociación, Mabel Sanesteban, valoró el hecho de que la cita cuente con la participación de personas que están a tratamiento. “Los peinarán, los maquillarán... Es una jornada muy especial para ellos porque van a ser modelos por un día y es como una terapia importante y una alegría para todos”, declaró.

Por último, tanto Espasandín como las directivas de la AECC recordaron que las entradas para disfrutar de la cena benéfica y el desfile costarán 40 euros y animaron a la ciudadanía a unirse a la causa.