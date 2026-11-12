Literatura infantil
El Casino Ferrolano acoge la presentación del cuento infantil ‘El coro de Valletriste’
Más de 300 alumnos y alumnas participarán en el acto de este viernes 13
La asociación cultural musical Porta do Dique celebra este viernes 12, a las 12.00 horas, en el Casino Ferrolano, la presentación del cuento infantil ‘El coro de Vallestriste’, una iniciativa cultural que pretende acercar el mundo de la música coral y sus valores al público infantil, fomentando el interés por la música, la literatura y la cultura.
En este encuentro está previsto que participen más de 300 alumnos procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad naval.