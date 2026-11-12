El Casino Ferrolano acoge la presentación del cuento infantil ‘El coro de Valletriste’

Imagen de una visita guiada al Casino Ferrolano Daniel Alexandre

La asociación cultural musical Porta do Dique celebra este viernes 12, a las 12.00 horas, en el Casino Ferrolano, la presentación del cuento infantil ‘El coro de Vallestriste’, una iniciativa cultural que pretende acercar el mundo de la música coral y sus valores al público infantil, fomentando el interés por la música, la literatura y la cultura.

En este encuentro está previsto que participen más de 300 alumnos procedentes de diferentes centros educativos de la ciudad naval.