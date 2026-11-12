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Ferrol

Cerca de 200 asistentes en la jornada sobre menopausia celebrada en el Marcide

La Real Academia de medicina y el servicio de Xinecoloxía del Área realizaron un abordaje integral

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:00
Marcide CHUF
El Arquitecto Marcide acogió las jornadas sobre menopausia
Jorge Meis
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Mejorar la atención a la mujer durante la etapa del climaterio, que puede suponer más de un tercio de su vida, es el objetivo de unas jornada que alcanzaron su decimoquinta edición y que abordaron de forma integral la menopausia. 

Así, coorganizadas por la Real Academia de Medicina y el servicio de Xinecoloxía e Obstetricia del Área Sanitaria de Ferrol se celebraron este jueves en el salón de actos del Arquitecto Marcide estas charlas en las que, además, se actualizaron conocimientos científicos y clínicos de profesionales así como los protocolos de asistencia en el Área, mejorando la coordinación entre medicina de familia, enfermería, matronas y atención hospitalaria. 

Cerca de 200 personas, cubriendo el aforo al competo del salón de actos, se dieron cita en este encuentro con diferentes relatores para abordar temas diversos, entre los que se encontraban la optimización del diagnóstico, patologías concurrentes como la osteoporosis o la cardiovascular, Terapia Hormonal Sustitutiva y sus indicaciones claras, vías de administración y contraindicaciones o evaluación de alternativas no hormonales, como la fitoterapia, o terapias no farmacológicas. 

Otras cuestiones que se trataron fueron el Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) con el fin de dar visibilidad al tratamiento de la atrofia vaginal, o la sequedad y la disfunción sexual, problemas frecuentemente infradiagnosticados. 

Fomentar la prevención activa, establecer pautas claras para la evaluación del riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis; el impacto psicosocial o la educación para la salud fueron temas que también se pusieron sobre la mesa. 

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