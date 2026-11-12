Cadena humana frente a los jabalíes en el CEIP Juan de Lángara

Acto de protesta celebrado en la mañana de este jueves en el centro educativo Cedida

La presencia de jabalíes en la zona urbana de la ciudad es ya muy frecuente como también el destrozo que estos hacen en espacios ajardinados. La situación se hace más peligrosa si se trata de la entrada en centros educativos, como es el caso del CEIP Juan de Lángara.

Una cadena humana, formada por representantes de alumnado, profesorado, padres y madres, simbolizó en la mañana de este jueves esta protesta por una situación que no es nueva y que viene dada por el deterioro del cierre perimetral del centro educativo.

Al acto reivindicativo se sumaron responsables de BNG y Ferrol en Común, así como de la Asociación Veciñal de Canido, contando además con el apoyo de la Federación de asociaciones de padres y madres –Feanpas–.

Desde la ANPA del centro educativo destacan que la concentración celebrada ayer ha servicio para hacer visible una preocupación compartida al tiempo que se quiere trasladar a las administraciones un mensaje claro: “o alumnado necesita un centro seguro e cunhas instalacións en condicións adecuadas”.

La buena acogida del acto de protesta fue valorada por la asociación, indicando que las familias defienden así la importancia de cuidar los espacios comunes, respetar a los animales y reclamar de manera pacífica lo que consideran justo. “Todos queremos o mesmo –dicen–, un colexio seguro, coas instalacións en boas condicións, onde os nenos e nenas poidan aprender e desfrutar dos espazos que teñen”.

Fines educativos

Además, desde la Anpa ven también en esta movilización una finalidad educativa, al señalar que “ensinámoslles aos nenos e nenas a coidar o que é de todos, a respectar os animais, que tampouco son responsables desta situación e a defender e reclamar aquilo que consideran xusto”. Hacen así hincapié en que el problema no son los jabalíes sino la falta de protección perimetral eficaz que impida el acceso a las instalaciones educativas.

Y es que la entrada de estos animales no se produce solo fuera del horario escolar, ocasionando continuos daños en las zonas verdes sino que ha sido detectada en momentos de acceso del alumnado al comedor, lo que genera preocupación por la seguridad de los menores. Los espacios deteriorados, además, no son solamente zonas ajardinadas, sino que afecta a espacios utilizados por entidades deportivas como el Club Rugby Ferrol.

La ANPA apunta que no se puede normalizar la presencia diaria de jabalíes en el centro y relama medidas, recordando que el pleno municipal del 25 de junio aprobó por unanimidad una moción sobre la reforma integral y urgente del cierre perimetral del colegio así como medidas de recuperación y mantenimiento de los espacios exteriores.

La comunidad del centro ferrolano dirige su petición al Concello y a la Xunta y piden “unha solución definitiva, porque no estamos pidiendo nada extraordinario”, reclaman, al tiempo que no descartan nuevas movilizaciones si no se toman medidas.