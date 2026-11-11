Concertos
Zënzar e Window Pane, dous grupos míticos que se unen na sala Urania de Ferrol
Os concertos desenvolveranse este mesmo sábado 14
Un dos grupos referenciais do rock en galego, Zënzar, protagoniza o cartel deste sábado na sala Urania de Ferrol xunto a unha das bandas destacadas do panorama local, Window Pane. O concerto abrirá as portas do local ás 21.00 horas, onde as entradas estarán dispoñibles a un prezo de 15 euros.
Precisamente, para a presentación do último traballo lanzado polo proxecto ferrolán, ‘Antithesis’ (2025), Window Pane repasou os seus 30 anos de carreira, unha cifra que tamén supera Zënzar.
Neste caso, a banda tocará temas do seu novo EP ‘Blablabla’, un disco que veu a luz neste mesmo 2026 e no que colaboran talentos coñecidos como os de Manolo Kabezabolo ou Juankar, o cantante da agrupación madrileña Boikot, que participou no tema ‘Ratos no hórreo’.