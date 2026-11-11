Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concertos

Zënzar e Window Pane, dous grupos míticos que se unen na sala Urania de Ferrol

Os concertos desenvolveranse este mesmo sábado 14

Redacción Ferrol
11/11/2026 05:00
Integrantes de Zënzar, unha banda formada a finais dos 80
Integrantes de Zënzar, unha banda formada a finais dos 80
Juan Luis Rúa
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un dos grupos referenciais do rock en galego, Zënzar, protagoniza o cartel deste sábado na sala Urania de Ferrol xunto a unha das bandas destacadas do panorama local, Window Pane. O concerto abrirá as portas do local ás 21.00 horas, onde as entradas estarán dispoñibles a un prezo de 15 euros.

Precisamente, para a presentación do último traballo lanzado polo proxecto ferrolán, ‘Antithesis’ (2025), Window Pane repasou os seus 30 anos de carreira, unha cifra que tamén supera Zënzar.

Neste caso, a banda tocará temas do seu novo EP ‘Blablabla’, un disco que veu a luz neste mesmo 2026 e no que colaboran talentos coñecidos como os de Manolo Kabezabolo ou Juankar, o cantante da agrupación madrileña Boikot, que participou no tema ‘Ratos no hórreo’.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620