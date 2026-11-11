Xurxo Lobato leva ao Ateneo Ferrolán o documental sobre o fotógrafo galego mundial, José Suárez
O xoves 12 proxéctase o filme producido pola Real Academia de Belas Artes sobre un creador de vangarda marcado polo exilio
O Ateneo Ferrolán acollerá o xoves 12, ás 19.30 horas, a proxección do documental ‘José Suárez. A mirada humanista’, dirixido polo fotógrafo Xurxo Lobato e producido pola Real Academia de Belas Artes, que este ano decidiu dedicar o Día das Artes Galegas ao creador que protagoniza o filme. No encontro, despois do visionado da película, de 30 minutos de duración aproximadamente, está previsto abrir un breve coloquio co director.
A través das intervencións de Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón, Juan Manuel Bonet, Mónica Carabias, Carlos L. Bernárdez, Acisclo Manzano, Xabier Casares, José Luis Castro de Paz, Cristina Echave, Manuel Quintana Martelo e Cristina Cid, o filme achega ao espectador ao traballo de José Suárez, un fotógrafo de nivel internacional nado en Allariz, cunha obra marcada pola vangarda e o exilio.
Obra
As fotografías e vídeos que o creador realizou ao longo de todo o mundo, dende o seu pobo natal até Xapón, están influídas pola Nova Obxectividade e sempre centradas na figura humana, sexa esta protagonista ou non, xa que tamén amosaba unha forte predilección por capturar a súa pegada.
Entre as súas obras máis destacadas atópase a serie fotográfica ‘Mariñeiros’, que formou parte dunha encarga na que debía fotografar distintos oficios tradicionais, resultando nunha selección de estilo completamente contemporáneo e afastado do folclorismo da súa época.
Estes son algúns dos motivos existentes detrás da elección da Academia para o Día das Artes Galegas, que ademais organizou unha exposición no Cantón o pasado mes de outubro.