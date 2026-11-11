Vivenda Xa! se moviliza en Ferrol: “Vimos cambiar o modelo e se os gobernos non están polo labor, estaremos aí para forzalos”
La Plataforma convocó a las seis de la tarde, logrando reunir a más de 2.000 personas que clamaron por el derecho a un techo, la subida salarial y los servicios públicos
Menos numerosa que las dos manifestaciones matinales, pero igualmente intensa transcurrió este miércoles de huelga general por las calles de A Magdalena la movilización convocada por la Plataforma Vivenda Xa!, que partió minutos después de las seis de la tarde del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol para recorrer Galiano, Armas, Dolores, Sánchez Barcáiztegui y Real, rematando en el punto de salida.
A su paso, eran muy pocos los comercios y establecimientos de hostelería que habían abierto sus puertas después de una mañana de persianas bajadas. “Fóra rentistas dos nosos barrios” y “Rueda, Sánchez, que pasa? Que non temos casa!”, fueron algunas de las consignas que esgrimieron los manifestantes, de nuevo muy heterogéneos y con una presencia significativa de jóvenes que portaban sus propias pancartas reclamando una emancipación que se antoja complicada.
Basta
Sabela Seco fue la encargada de dar lectura al manifiesto, explicando que “hoxe paramos porque a vivenda e a cesta da compra subiron o dobre cós salarios e as pensións nos últimos seis anos”, pero también por “a falla de investimento en educación e sanidade, porque cada vez custa máis cubrir as necesidades básicas e porque traballamos máis para vivir peor”, dijo, poniendo el foco de un modo especial en los colectivos más vulnerables, como la gente migrante, racializada, con diversidad funcional o LGTBIQ+, entre otros colectivos, como las personas en situación de calle o las víctimas de trata.
“É hora de dicir basta. Non imos seguir tolerando que a cobiza duns poucos estrangule a nosa sociedade”, animó, reflexionando que “a folga xeral está a demostrar que o pobo unido pode determinar o seu camiño; deixando claro que, goberne quen goberne, seguiremos loitando por unha vida digna que non deixe a ninguén atrás”.
Reivindicaiciones
Seco subrayó que “as reivindicacións que presentamos son claras e contundentes”, enumerando en primer lugar la necesidad de controlar el precio de la vivienda vinculándolo a los ingresos de las familias. En esta materia, abogó por un gran parque público, movilizando los pisos vacíos y los que están en manos de los bancos.
Puso sobre la mesa la petición de una seguridad residencial con contratos indefinidos y la alternativa habitacional para aquellas personas que pasen por un desahucio, además de poner el freno a los alojamientos turísticos.
Acusó a la Xunta de Galicia de “favorecer á especulación e o enriquecemento duns poucos, deixando que as consecuencias recrúan aínda máis a crise habitacional” y trasladó Seco, además, la conveniencia de llevar a cabo la aplicación de un plan con perspectiva de género para “rematar co senfogarismo e o chabolismo”.
La raíz
“Se queremos confrontar o conflito da vivenda é preciso combatelo desde a súa raíz, con medidas valentes e contundentes que contribúan a facer efectivo o dereito ao teito, garantindo que toda persoa que o precise poida acceder a unha vivenda digna, estable e asumible”, manifestó, añadiendo que “vimos cambiar o modelo e se os respectivos gobernos non están polo labor, estaremos aí para forzalos a tomar o rumbo que a cidade, o país e o Estado necesitan. Hoxe estamos a dar un gran paso, pero a loita debe continuar”, proclamó.
Asimismo, hubo en el discurso de Sabela Seco espacio para otras reivindicaciones, como el control de precios de la cesta de la compra, la energía y el transporte. A mayores, la portavoz de la Plataforma abogó por la derogación de la Ley Mordaza: “Os dereitos non se agasallan, conquístanse”, concluyó.