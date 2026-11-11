Puertas abiertas en Exponav antes del cierre por mantenimiento

Pecio ‘Magdalena’ en Exponav Daniel Alexandre

El Museo de la Construcción Naval se prepara para cerrar sus puertas temporalmente, como viene siendo habitual en el mes de noviembre, aprovechando, en esta ocasión para llevar a cabo ciertas adaptaciones de sus salas, que reabrirán posteriormente con novedades.

Antes de esto, y como despedida, la Fundación Exponav celebrará este fin de semana el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo –que se conmemoró el pasado día 10– con unas jornadas de puertas abiertas al Museo de la Construcción Naval. Serán el viernes y el domingo y se completarán con una visita guiada, también gratuita, el sábado 14 a las 12.00 horas.

Para esta visita, como es habitual, habrá que reservar plaza a través del número de teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org.

Hasta el mismo domingo, además, permanecerá abierta en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval la exposición ‘Ferrol en 1726. Efemérides de la creación del Departamento marítimo del Norte’, una muestra de paneles con ilustraciones de Juan Antonio Rodríguez-Villasante que se centra en las repercusiones que tuvo para la ciudad su nombramiento como capital de este Departamento Marítimo.

Naufragios y astillero

En cuanto al próximo cierre del Museo de la Construcción Naval, se llevará a cabo desde el día 16 al 30 de este mes. Este período de inactividad cara al público en el edificio de Herrerías se aprovechará para avanzar en dos novedades que podrán disfrutarse próximamente: una sala dedicada a los naufragios y otra a los sonidos del astillero.

La primera se situará en la parte trasera del espacio dedicado a la fragata Magdalena y su objetivo es explicar, a través del análisis de los pecios, detalles de la construcción naval en otras épocas, especialmente en aquellas en que no había documentación al respecto.

Por otra parte, la sala pretende dar a conocer cómo el estudio de las causas de los naufragios fue influyendo en la propia evolución y replanteamiento del modo de construir barcos. Un ejemplo, como se explica desde la propia Fundación Exponav, es la obligatoriedad del doble casco en los petroleros, que entró en vigor a raíz del accidente del Exxon Valdez.

Asimismo, el gerente de Exponav, Rafael Suárez, anunció que su intención es que esta intervención esté concluida entre finales de año y el primer trimestre de 2027.

Por otra parte, en otra zona del museo, al lado de la escalera de piedra, se habilitará otro espacio en el que los visitantes podrán escuchar los sonidos habituales en un astillero.

Se trata, indica Rafael Suárez, de una zona de experimentación sonora que permanecerá a oscuras, sin que se produzcan interferencias visuales, algo que, indican, cada vez es más frecuente en museos de todo el mundo y que ahora llega también al Museo de la Construcción Naval de Ferrol.