Los sindicatos reúnen a más de 10.000 personas en dos manifestaciones multitudinarias

Manifestación a su paso por la calle Real Jorge Meis

Más de 10.000 personas han salido a la calle este miércoles en las dos grandes manifestaciones de la mañana (por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar la que convoca la plataforma Vivenda Xa!) con motivo de la huelga general que mantiene paralizada gran parte de la actividad económica, comercial y también administrativa de la comarca.

El respaldo al paro y la participación en las dos marchas superó las expectativas. En este caso, además, la división no restó, aunque los aplausos con los que los simpatizantes de CCOO y UGT que estaban finalizando su concentración en Armas cuando comenzó a pasar por la calle Real la manifestación de la CIG (apoyada también por la CGT) indica que, quizás, en este caso, la mejor opción hubiese sido la unidad. Porque, en gran parte, los mensajes y las consignas fueron las mismas, con la vivienda y los salarios como temas comunes.

"Da gusto ver la plaza como está: veo que habéis entendido los motivos que nos han llevado a convocar esta jornada de huelga", dijo el secretario comarcal de CCOO, José Hurtado, que compartió la lectura del manifiesto con su homólogo de UGT, José Ángel Ventureira. "Tenemos un lema muy claro que resume parte de los problemas que tenemos las familias trabajadoras: salarios, vivienda y precios", añadió Hurtado, que aseguró que "no los podemos seguir soportando en silencio: tener un empleo no debería significar tener que hacer malabarismos para llegar a fin de mes".

"Nos dicen que la economía crece, que las cifras macroeconómicas son muy buenas, pero ¿de qué sirve si no mejora la vida de quien lo hace posible, si los salarios no nos permiten vivir dignamente? La riqueza los generamos los trabajadores y trabajadoras", apuntó.

Concentración en la plaza de Armas Jorge Meis

Sobre la vivienda, el secretario general de CCOO lamentó que "demasiadas personas tienen enormes dificultades para emanciparse, familias que destinan gran parte de sus salarios a pagar un alquiler, personas que tienen que elegir entre pagar una vivienda y cubrir sus necesidades básicas".

Hurtado instó a las administraciones a impulsar medidas para hacer más asequible la vivienda. "No queremos una comarca cuyos jóvenes tengan que marcharse por no poder vivir en ella", dijo.

Por UGT, Ventureira apeló a la "unidad" que se ha dado en muchos momentos a la largo de la historia de la comarca porque "se ha demostrado que, cuando pasa, somos capaces de defender nuestro futuro". "Necesitamos", dijo, "que el desarrollo industrial se traduzca en puestos de trabajo de calidad, en salarios dignos y en futuro para nuestra gente".

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El responsable de UGT en Ferrolterra insistió en que la movilización "no es contra las personas que están pasando dificultades; es a favor de la mayoría social, por quienes trabajan y no llegan a fin de mes, por quienes buscan empleos y por quienes no pueden emanciparse y por quienes han trabajado toda su vida y quieren una jubilación digna".

CIG

La protesta de la CIG tardó algo más de lo previsto en llegar a la plaza del Himno Galego, donde finalizó tras un recorrido por parte del centro y de Esteiro. El motivo, la "parada" frente al Mercadona de la plaza de España, cuyos responsables accedieron a cerrarla. La salida de los clientes provocó algún intercambio de palabras que no pasó de ahí.

Allí, el secretario comarcal del sindicato nacionalista, Xoán Galdo, recordó los motivos de la huelga, "que non son poucos, non". Así, afirmó que "pretende o capital que a clase traballadora sexa quen paguemos a crise: suba de combustibles, electricidade, alimentos, alugueiros e hipotecas que afogan ás familias, mentres as grandes empresa seguen multiplicando os seus beneficios". Apuntó que esta carestía está provocada "polas guerras imperialistas aguilloadas por Estados Unidos", a costa, dijo, "das política sociais e coa inflación en aumento".

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Mientras esto pasa, aseveró, "o goberno da Xunta e do Estado dan a calada por resposta" en medio de una "deriva reaccionaria e militarista", ante la que la única alternativa es "o soberanismo" porque "estamos comprometidos coa nosa cultura, cos noso tecido produtivo, cos nosos recursos naturais, co benestar da xente. Na CIG temos claro que os beneficios da nosa enerxía teñen que quedar aquí e non voar a ese burato negro que se chama Madrid; que sexamos nós, os galegos e as galegas, quen xestionemos a nosa riqueza".

La manfiestación de la CIG llegó a la plaza do Himno Galego Jorge Meis

Galdo finalizó su intervención ante una plaza a rebosar proponiendo medidas para cambiar la situación, un plan de choque que incluye la paralización del gasto militar para crear "un sistema público de atención ás persoas"; intervenir sectores estratégicos; fijar en los 1.374 euros el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo desde el 1 de julio, para dar cumplimiento a la Carta Europea; prohibición de desahucios, congelar las cláusulas de los alquileres y no aplicar la subida de intereses de las hipotecas, entre otras, como la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb para las personas más necesitadas. "A loita, o conflito, son a única vía para manter e conquistas os nosos dereitos como clase e como nación", concluyó.