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Diario de Ferrol

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Ferrol

Los sindicatos consideran un "éxito" las primeras horas de la huelga general en la comarca

Los supermercados, que abrieron prácticamente todos, se desmarcaron del cierre generalizado

X. Fandiño
X. Fandiño
11/11/2026 11:58
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Delegados de CCOO, este miércoles en el centro comercial Odeón
Jorge Meis
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La jornada de huelga general en la comarca está teniendo una gran acogida. Esa es la primera valoración de los secretarios de los dos grandes sindicatos, CIG y CCOO, que consideran un "éxito" el seguimiento del paro en las primeras horas. En Navantia, por ejemplo, es total y solo trabajan los servicios de seguridad y emergencias. El piquete, como explica Vicente Vidal (CIG), se formó a las 22.00 horas y, después, para el turno de mañana, desde las 05.00, sin incidentes resaltables, más allá de algún empleado que decía no entender los motivos de la huelga. Con todo, la tranquilidad fue la nota dominante y, de hecho, sin la presencia de la Policía Nacional en la entrada principal. 

En el transporte público, el seguimiento también fue alto, con los servicios mínimos exclusivamente, al igual que la recogida de basura tanto de Ferrol como de Narón. Además, en la enseñanza pública, apunta CCOO aportando datos provisionales, aproximadamente un tercio del personal docente está secundando la jornada de paro

Sí está siendo más conflictivo el piquete en los polígonos (menos) y en las áreas comerciales. En las zonas industriales, la mayor parte de las empresas están cerradas y solo algunas pequeñas mantienen su actividad. En el comercio, la situación es diferente: en el centro de A Magdalena gran parte del comercio y de la hostelería decidieron no abrir, con la excepción de las grandes superficies, que están funcionando prácticamente con normalidad. Justamente en Alcampo, que suele ser un punto conflictivo en cada huelga, sí hubo algún conato de enfrentamiento, pero no pasó a más. En Odeón, las tiendas están cerradas en su mayor parte, pero ahí sí hubo alguna identificación por parte de la Policía. 

El secretario comarcal de CCO, José Hurtado, señala que el seguimiento está siendo muy alto, casi total en algunos sectores. "La afiliación está haciendo un gran trabajo; tenemos a unas 80 personas participando en los piquetes", asegura. Por su parte, Xoán Galdo, de la CIG, afirma que la respuesta "é moi alta e, despois da manifestación, seguiremos cos piquetes pola tarde para que este 11-N sexa todo un éxito". 

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