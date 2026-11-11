La Xunta aborda con la Autoridad Portuaria sus diferentes líneas de trabajo ya en marcha

La delegada territorial, Martina Aneiros, con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Álvarez Cedida

Siguiendo su calendario de encuentros con el tejido social, asociativo y económico de la comarca, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Antonio Álvarez.

Se trató, como detalló el organismo, de la primera visita institucional del dirigente a la Delegación ferrolana desde su toma de posesión, el pasado mes de junio. Así, la cita sirvió para abordar “as principais liñas de actuación” de la entidad, tanto en materia de infraestructuras ferroviarias, como en los nuevos proyectos empresariales y en la relación de la ciudad con el ente de gestión portuaria.

El encuentro, asimismo, sirvió también para profundizar en acciones de colaboración conjunta de cara a “reforzar a competitividade do porto ferrolán”.