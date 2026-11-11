La redacción de Diario de Ferrol recibió la formación del Colexio de Xornalistas sobre violencia machista

La sesión formativa se extendió durante tres horas Cedida

Los y las periodistas de Diario de Ferrol, incluida la directora y el subdirector de la cabecera, Cristina R. Calvo y Xosé Fandiño, recibieron este martes en su sede de la plaza de Galicia la formación en materia de igualdad y tratamiento informativo de las violencias de género de la mano del Colexio de Xornalistas de Galicia.

Carmen Quintela se encargó de llevar la sesión, la última de este 2026 que se convoca en el marco del convenio firmado por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia. Se trata de un programa que, en las últimas dos anualidades, impartió talleres en nueve de los principales medios gallegos y llevó a cinco grandes urbes sesiones abiertas a la ciudadanía.

La redacción ferrolana recibió conocimientos y herramientas de la mano de la profesional para mejorar la calidad de las informaciones sobre violencia machista en un formato adaptado a las exigencias y ritmos de trabajo periodístico.

Del mismo modo, la formación sirvió para aclarar dudas, repasar conceptos y reflexionar sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género a todas las secciones del diario. La diversificación de fuentes expertas y responsables, la contextualización y evitar la revictimización fueron otros puntos tratados.