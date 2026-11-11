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Ferrol

La imaginera gaditana Ana Rey se encargará de la tercera talla del misterio del ‘Humilde’ de la Merced

La nueva imagen del paso se estrenará en la Semana Santa de 2027

Redacción Ferrol
11/11/2026 04:30
Humildad Judas Merced Semana Santa
El paso del ‘Humilde’ en el Jueves Santo del pasado año
Jorge Meis
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Coincidiendo con la celebración de la misa de difuntos que organizó la Cofradía de la Merced en su capilla el pasado 7 de noviembre, la hermandad de la calle María dio a conocer a sus cofrades el boceto de una nueva imagen que se incorporará al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas

Se trata de una talla de Santiago Apóstol que saldrá de la gubia de la imaginera gaditana Ana Rey, quien se encargó también de las dos primeras imágenes, la del Señor y la de Judas Iscariote, que fueron presentadas en el 2024. De este modo, dos anualidades después y coincidiendo con el Año Santo, se sumará el tercer componente del conjunto. 

“Confiamos nuevamente en el trabajo de esta escultora y en su sensibilidad artística para dar vida a esta nueva figura y seguir construyendo, paso a paso, el patrimonio de nuestra cofradía”, valoran desde la Merced, ahondando en la elección del discípulo en detrimento de los otros diez a elegir. 

Así, destacando su “significado dentro del relato evangélico de la Pasión”, trasladan que “Santiago fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, estuvo con él en el Huerto de Getsemaní compartiendo aquellos momentos previos a su prendimiento”, por lo que “su incorporación permitirá ampliar la representación de esta escena, aportando una nueva presencia apostólica al conjunto escultórico”. 

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