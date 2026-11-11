La Cofradía de la Soledad organiza el domingo el IV concierto benéfico en honor a Santa Cecilia

Edición de 2023 del concierto benéfico de la Soledad

La concatedral de San Julián acogerá el domingo 15 de noviembre la cuarta edición del Concierto Benéfico en Honor a Santa Cecilia que organiza la Cofradía de la Soledad. Se trata de un evento que contará con entrada libre, pero en el que se recogerán alimentos no perecederos que se destinarán a la Cocina Económica de Ferrol.

De este modo, desde las seis de la tarde, el público podrá disfrutar de las interpretaciones de la AM Nuestra Señora del Nordés (OJE Ferrol), la AM Virgen del Carmen, la Banda de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro, la Banda Vila de Cedeira y la CC.TT. Nuestro Padre Jesús Nazareno, también ferrolana.

Repertorio

Cada una de las formaciones interpretará un total de cuatro temas musicales, incluyendo algunos como ‘Corazón de San Juan’, ‘Ancoradoiro’, ‘Milagroso Niño Jesús de Praga’, ‘Plegaria de Salud’, ‘Mi Cristo de bronce’, ‘Entrando en Jerusalén’, ‘Estrella reina del cielo’, ‘Consuelo gitano’, ‘Y Fue Azotado’, ‘Volver’, ‘Septen Dolorum’ o ‘El Milagro’, entre otras conocidas partituras.

Desde la hermandad de Ferrol Vello animan al público a “acompañarnos, disfrutar de la música y aportar vuestro granito de arena a esta bonita causa”, destacan en sus redes sociales.