El ladrón reincidente juzgado cuatro veces en un mismo día suma una nueva condena

El robo tuvo lugar en un taller mecánico de la carretera de Castilla Daniel Alexandre

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó recientemente la sentencia por conformidad de dos años de prisión, procedente del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, para un vecino de la ciudad naval acusado de un delito de robo en establecimiento abierto al público fuera de su horario de actividad.

Los hechos, como recoge el escrito de resolución judicial, se remontan al mes de octubre de 2024, cuando el hombre, junto con otras dos personas, accedieron pasada la medianoche a un taller mecánico de Narón, fracturando para ello el panel de la puerta trasera. Una vez dentro, los ladrones se llevaron varios blíster de monedas, el cajetín de una máquina expendedora de café –que reventaron en el proceso– y una máquina de diagnóstico.

Lo curioso de este proceso, no obstante, no es la resolución del mismo, sino que es el octavo que atiende el órgano provincial en menos de un año relativo a una campaña de robos protagonizada por este individuo entre los meses de mayo y octubre de 2024. Así, la Audiencia celebró cuatro juicios en un mismo día por otros tantos delitos en instalaciones deportivas de Ferrol y Narón; mientras que en abril tuvo lugar otro por dos sustracciones en A Gándara y un último en septiembre por un asalto en un local de hostelería del barrio de O Inferniño.

De igual modo, se incide en que, en todos los casos, se ha tenido en cuenta para la cualificación de reincidencia que el sujeto ya había sido condenado por nueve crímenes de la misma naturaleza entre los años 2016 y 2023 –de hecho, el primero de los robos de la nueva campaña se dio poco después de su salida de la cárcel.