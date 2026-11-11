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Ferrol

El Concello aborda con la AVV de Ferrol Vello las actuaciones realizadas en el plan de barrios

El presidente de la entidad, Gustavo Chacartegui, mostró su satisfacción con los arreglos realizados en el área

J. Guzmán
J. Guzmán
11/11/2026 21:46
Momento de la reunión celebrada ayer en el palacio consistorial
Momento de la reunión celebrada este miércoles en el palacio consistorial
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el edil de Participación, Javier Díaz, se reunieron este miércoles con la directiva de la Asociación de Vecinos (AVV) de Ferrol Vello para abordar las diferentes actuaciones realizadas en el área a lo largo de la pasada semana en el marco del plan de barrios. El encuentro, según relató el presidente de la entidad, Gustavo Chacartegui, fue “satisfactorio”, en tanto a que se analizaron con los representantes municipales tanto los diferentes trabajos de mantenimiento efectuados como el estado de varios proyectos de infraestructuras para la zona.

Así, el dirigente avanzó que uno de los temas que se trató en la cita –que, aseguró, fue mucho más larga de lo esperado–, fue la construcción del futuro polideportivo del barrio y la urbanización de su entorno, entre las calles Breogán y Espartero; una intervención que se encuentra pendiente de la autorización de Patrimonio, que se espera que se reciba entre los meses de diciembre y enero. De igual modo, también se abordó la colocación de jardineras en el tramo final de este último vial de cara a dar una respuesta a las protestas de los vecinos por la alta velocidad a la que algunos conductores llegan a dicho punto.

En materia de mantenimiento, el regidor detalló, entre otras actuaciones, que se había realizado una limpieza en profundidad de la red de pluviales y los contenedores de la zona –que serán sustituidos próximamente en virtud del nuevo contrato de recogida de basura–, además de subsanarse diversas averías en el alumbrado público.

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