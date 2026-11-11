El Certame Musical de Outono, en la SRyD Canido, contará con seis propuestas musicales

Jorge Latino será uno de los platos fuertes del festival solidario Daniel Alexandre

El barrio de Canido tendrá una nueva oportunidad de mostrar su solidaridad el próximo sábado 14 de noviembre con la celebración del Certame Musical de Outono, un festival benéfico que tratará de recaudar solidaridad que irá destinada a la labor social que realiza Cáritas desde las parroquias de Santa Cruz y San Rosendo para mejorar la vida de las personas más vulnerables.

La cita se desarrollará en la sede de la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido (calle Insua, 17) desde las 19.00 horas y contará con la participación altruista de seis proyectos musicales, además de la presentación a cargo de Patri Rico.

Entre quienes mostrarán su talento sobre el escenario estará Solomiia Savchuk, una joven artista ucraniana que llegó a Ferrol en 2022 huyendo del conflicto armado de su país natal. Esta artista conmueve al público con su voz y su bandura, un instrumento tradicional de cuerda pulsada que se trajo bajo el brazo cuando escapó de las bombas. Junto a ella estará también el cantante y teclista ferrolano Lázaro, que formó parte de diversos grupos de pop y rock, además de varias orquestas conocidas.

Asimismo, Fran Micro Show contribuirá igualmente a animar a todos los asistentes, al igual que Geno, Eugenio Fernández Lago, otro conocido sobre los escenarios de Ferrolterra, un espacio donde se mueve como pez en el agua Jorge Latino, que siempre consigue que la fiesta le acompañe. Por último, el festival solidario contará también con la presencia de Davigi & Desirée.

Un granito de arena La entrada a la cita es gratuita, con lo que la forma de colaborar será a través de un donativo que podrá depositarse allí o llevando alimentos no perecederos. Desde Cáritas de Canido avanzan su agradecimiento, especialmente a los artistas y a Manuel Galdo, que está detrás de la organización del certamen.