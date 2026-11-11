El cantautor y guitarrista Robert Finley llega al Jofre con su aclamado blues y soul

Rebert Finley repasará su repertorio con temas de álbumes como Black You y Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool Cedida

El prestigioso guitarrista y vocalista del blues y soul Robert Finley actuará en el teatro Jofre de Ferrol el domingo 15 a las 19.00 horas. Este concierto forma parte de su gira española, que también pasará por Barcelona, Burgos y Oviedo durante esos mismos días de noviembre y donde cierra su paso por España.

La actuación se enmarca en el ciclo ‘Pulsacións sonoras’, que trae su primera propuesta al teatro ferrolano.

La crítica califica al músico de “electrizante” y es conocido por su carisma conmovedor y su potente voz. Se consolidó como un artista internacional y uno de los últimos grandes bluesmen de la era moderna, “una verdadera leyenda viva con más magia por venir”, indican desde la organización del evento, en el que el Concello cuenta con la axencia Run-Rum.

Después de una vida de duro trabajo, Robert Finley se consolidó como un cantante, compositor y guitarrista estadounidense reconocido como una de las voces actuales más destacadas del blues y del soul internacional. Nacido y criado en la pequeña localidad de Bernice, Luisiana, comenzó una carrera discográfica tardía pero muy relevante, con un debut en 2016 que dio paso a una trayectoria consolidada con discos como Goin’ Platinum, Sharecropper’s Son y Black Bayou.

Finley pasó décadas tocando música en calle y liderando el grupo Brother Finley and The Gospel Sisters, antes de hacer su esperado debut discográfico a los 62 años con el álbum Age Don’t Mean a Thing en 2016. El álbum llamó la atención de Dan Auerbach, y ahí fue cuando comenzó una larga relación de colaboración que incluyó Goin’ Platinum en 2017; el autobiográfico Sharecropper’s Son en 2021 y el aclamado por la crítica Black Bayou en 2023.

Una obra maestra de once canciones que fusiona soul sureño, jazz, folk, blues, rock’n’roll y mucho más en un tributo crudo y atronador al estado natal de Finley, Luisiana.

Finley se consolidó como un artista internacional de gran popularidad, con giras con las entradas agotadas, innumerables participaciones en festivales, conciertos junto a The Black Keys y un papel protagonista en la Easy Eye Sound Revue de Auerbach.

En esta actuación repasará su repertorio y sus dos últimos álbumes: Black You y Hallelujah! Don’t Let The Devil Fool, ambos producidos por Dan Auerbach de The Black Keys, donde profundiza en sus raíces espirituales incorporando sonidos del góspel a su repertorio habitual.

Las entradas pueden adquirirse en el propio teatro municipal, así como en el portal especializado Ataquilla por un precio de 19,80 euros.