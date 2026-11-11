Crear vínculos con vulnerables, el objetivo de los encuentros de Cáritas por el Día de los Pobres en Ferrol
La propuesta, que arrancó este martes en Ferrol, recalará también en Narón y celebrará ocho reuniones en total
La Diócesis Mondoñedo-Ferrol celebrará, el domingo 15 de noviembre, la X Jornada Mundial de los Pobres y desde Cáritas Diocesana organizan un programa de encuentros abiertos de “amistad social”, explican, que comenzaron este martes en la ciudad naval y se prolongarán hasta el viernes 20 de este mes.
El objetivo pasa por “compartir tiempo, escuchar experiencias y crear vínculos con personas que viven distintas situaciones de vulnerabilidad”. Se trata, abundan, de “revisar cómo acompañan las comunidades cristianas a quienes sufren soledad, marginación o falta de oportunidades”, de ahí que se propicien estas sesiones junto a mayores, voluntariado joven y migrantes.
El propio obispo Fernando García Cadiñanos acudirá a varias de las actividades propuestas, participando el viernes, a las 18.00 horas en la Casa da Xuventude de Ferrol, en una visita al grupo motor juvenil que integran adolescentes de 13 a 17 años. Asimismo, el domingo 15 presidirá la eucaristía, a las 9.00 horas, en el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Piñeiros y estará comiendo, a las 14.00, junto a jóvenes migrantes en el piso de tránsito que tiene Cáritas.
Este martes tuvo lugar una doble cita. Por un lado, el Espacio de Encuentro Convivindo-El Pilar celebró en la ferrolana cafetería Avenida una sesión de “amistad social como respuesta a la soledad no deseada de mayores”, de cinco a siete de la tarde, y desde las 17.00 se desarrolló “Entre nosotras” en la sede de O Mencer, de Oblatas, en Espartero 51.
Este miércoles, de 11.00 a 12.00 en la sede de la entidad social, se desarrollará ‘Habla Español’, un espacio lúdico de introducción al idioma. Ya el jueves, de 10.00 a 13.00, se celebrará un magosto en el huerto urbano de la Domus Ecclesiae y de 17.30 a 19.00, en Cáritas (Magdalena, 221) será el turno de ‘Xermolar’, “una propuesta de acercamiento al voluntariado joven”, explican.
El viernes, de 16.30 a 18.30, estará activo Espacio de Encuentro Convivindo-San Pablo, en el local social de la asociación vecinal, mientras que el sábado 14, en el piso de tránsito a la vida autónoma de la Diócesis, se disfrutará de una cena intercultural entre jóvenes.
Para finalizar, el domingo habrá un encuentro en la UPA Ferrol-Ensanche, a las 17.00 horas en los locales parroquiales de San Pedro, y desde el lunes 16 hasta el 20 de noviembre, en Odeón, estará activa la muestra fotográfica ‘Imágenes para descubrir la amistad social’.