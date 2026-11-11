Crear vínculos con vulnerables, el objetivo de los encuentros de Cáritas por el Día de los Pobres en Ferrol

Integrantes del ‘Convivindo-San Pablo’ de visita en el Cimix en septiembre Cedida

La Diócesis Mondoñedo-Ferrol celebrará, el domingo 15 de noviembre, la X Jornada Mundial de los Pobres y desde Cáritas Diocesana organizan un programa de encuentros abiertos de “amistad social”, explican, que comenzaron este martes en la ciudad naval y se prolongarán hasta el viernes 20 de este mes.

El objetivo pasa por “compartir tiempo, escuchar experiencias y crear vínculos con personas que viven distintas situaciones de vulnerabilidad”. Se trata, abundan, de “revisar cómo acompañan las comunidades cristianas a quienes sufren soledad, marginación o falta de oportunidades”, de ahí que se propicien estas sesiones junto a mayores, voluntariado joven y migrantes.

El propio obispo Fernando García Cadiñanos acudirá a varias de las actividades propuestas, participando el viernes, a las 18.00 horas en la Casa da Xuventude de Ferrol, en una visita al grupo motor juvenil que integran adolescentes de 13 a 17 años. Asimismo, el domingo 15 presidirá la eucaristía, a las 9.00 horas, en el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Piñeiros y estará comiendo, a las 14.00, junto a jóvenes migrantes en el piso de tránsito que tiene Cáritas.

Este martes tuvo lugar una doble cita. Por un lado, el Espacio de Encuentro Convivindo-El Pilar celebró en la ferrolana cafetería Avenida una sesión de “amistad social como respuesta a la soledad no deseada de mayores”, de cinco a siete de la tarde, y desde las 17.00 se desarrolló “Entre nosotras” en la sede de O Mencer, de Oblatas, en Espartero 51.

Este miércoles, de 11.00 a 12.00 en la sede de la entidad social, se desarrollará ‘Habla Español’, un espacio lúdico de introducción al idioma. Ya el jueves, de 10.00 a 13.00, se celebrará un magosto en el huerto urbano de la Domus Ecclesiae y de 17.30 a 19.00, en Cáritas (Magdalena, 221) será el turno de ‘Xermolar’, “una propuesta de acercamiento al voluntariado joven”, explican.

El viernes, de 16.30 a 18.30, estará activo Espacio de Encuentro Convivindo-San Pablo, en el local social de la asociación vecinal, mientras que el sábado 14, en el piso de tránsito a la vida autónoma de la Diócesis, se disfrutará de una cena intercultural entre jóvenes.

Para finalizar, el domingo habrá un encuentro en la UPA Ferrol-Ensanche, a las 17.00 horas en los locales parroquiales de San Pedro, y desde el lunes 16 hasta el 20 de noviembre, en Odeón, estará activa la muestra fotográfica ‘Imágenes para descubrir la amistad social’.