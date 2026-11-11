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Ferrol

Concierto en San Julián, un paso más en el camino hacia el nuevo órgano

En el acto se entregarán los diplomas ‘Apadrina un tubo’ a quienes han colaborado en la restauración

Redacción Ferrol
11/11/2026 22:16
Carlos Fernández Bollo es el organista de la Catedral de Mondoñedo y de León
Carlos Fernández Bollo es el organista de la Catedral de Mondoñedo y de León
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Este jueves, a las 20.00 horas, la Concatedral de San Julián será escenario de un concierto a cargo del organista titular de las catedrales de León y Mondoñedo-Ferrol, Carlos J. Fernández Bollo.

El público no solo disfrutará de la actuación del músico sino que él mismo será en encargado de exponer las características del nuevo órgano con el que contará el tempo ferrolano, una vez que concluya su recuperación, para lo cual se están reuniendo fondos.

El ponente explicará, asimismo, la situación del proceso de su restauración del órgano, construido en 1843 por el renombrado organero Joseph Robson, que está considerado el padre de la organería romántica británica.

Se trata de un instrumento cuyas características técnicas y de sonoridad se adaptan especialmente al espacio y acústica de la concatedral, y que fue fabricado originalmente para la iglesia de San Luis –St. Aloysius–, en St. Giles, Oxford, Inglaterra, en 1843.

La Asociación ‘Amigos del órgano de San Julián de Ferrol’, junto con el titular de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos, que estará presente en el acto y en el concierto, procederán también a la entrega de los primeros 30 diplomas a las personas y entidades que han contribuido económicamente en la campaña “Apadrina un tubo”, en las categorías de Oro, Plata y Bronce. La iniciativa parte del proyecto de cuestación popular para hacer frente al coste del nuevo órgano y cuya recaudación alcanza actualmente los 45.000 euros.

La entidad invita así a todas las personas y entidades a tomar parte en el acto, considerando que el nuevo órgano para San Julián supone un interés colectivo, especialmente en los aspectos cultural y académico, y en el contexto del Camino Inglés de peregrinación a Santiago de Compostela que se inicia en Ferrol. Se mejorará así el aspecto musical de la ciudad, como apuntan desde la asociación.

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