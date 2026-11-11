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Ferrol

Alertan de la presencia de una furgoneta “sospechosa” por varias parroquias ferrolanas

Los denunciantes creen que podría estar relacionada con la aparición de vertederos ilegales

Redacción Ferrol
11/11/2026 21:57
En los últimos días se vio el vehículo en los entornos de San Mateo y Mandiá
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El portal Ferrol Denuncia se hizo eco esta semana de una presunta alerta vecinal por la presencia de una furgoneta blanca “realizando movementos sospeitosos” en diversas parroquias del rural.

El texto, cuya autenticidad no ha podido ser verificada pero que en cuestión de horas ha adquirido una gran viralidad, señala que el vehículo ha sido visto principalmente “en zonas apartadas, pistas forestais e lugares pouco transitados”. Asimismo, detalla que los últimos avisos la sitúan en el entorno de San Mateo y Mandiá “durante a madrugada”.

En esta línea, la publicación incide en que la furgoneta, que al parecer está rotulada, podría estar relacionada con la aparición de múltiples vertederos ilegales en varios puntos del rural ferrolano. Por último, la denuncia insta a los vecinos a no asumir riesgos con el vehículo e informar inmediatamente de su presencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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