Ferrol
Un furgón isotérmico e híbrido enchufable para llevar productos de pesca en Ferrolterra
Un armador del pósito ferrolano acaba de adquirirlo con una ayuda autonómica
La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, estuvo este martes con un amarrador del pósito ferrolano que fue beneficiario de una ayuda de la Consellería do Mar a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte. En su caso, podrá transportar producto fresco al haber adquirido un furgón isotermo híbrido encufable (PHEV).