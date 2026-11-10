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Ferrol

Un furgón isotérmico e híbrido enchufable para llevar productos de pesca en Ferrolterra

Un armador del pósito ferrolano acaba de adquirirlo con una ayuda autonómica

Redacción Ferrol
10/11/2026 21:42
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Aneiros hablando este martes con el armador ferrolano
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La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, estuvo este martes con un amarrador del pósito ferrolano que fue beneficiario de una ayuda de la Consellería do Mar a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Norte. En su caso, podrá transportar producto fresco al haber adquirido un furgón isotermo híbrido encufable (PHEV).

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