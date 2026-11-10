Nace en un laboratorio del CIS de Ferrol una acreditación para medir el radón
La Universidade da Coruña dispone en la ciudad, en A Cabana, de instalaciones y equipos especiales
El Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidade da Coruña –UDC– obtiene una nueva acreditación para medir el gas radón mediante detectores de trazas, aprovechando las instalaciones y equipamiento altamente especializados de los que dispone el CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol, situado en A Cabana. Este hecho resulta especialmente relevante debido al contexto geográfico, ya que en Galicia existe un importante porcentaje del territorio con una alta exposición potencial.
El investigador del Citic José Luis Calvo Rolle dirige el laboratorio al que se le reconoce la competencia técnica “para realizar las mediciones incluidas en su alcance, mediante procedimientos validados, personal cualificado y equipos sometidos a controles adecuados”, según explica el propio responsable.
Las instalaciones del CIS ofrecen un servicio de medición de radón que contempla desde la colocación y recogida de los detectores, el procesamiento, análisis de los resultados y la elaboración del informe, y hasta el asesoramiento sobre las posibles medidas para mitigar la afectación, que deberán estar adaptadas a cada edificio y planteadas en función de la viabilidad técnica y económica.
Ya desde 2012, el laboratorio colabora con el Servizo de Prevención de Riscos Laborais de la UDC en tareas de asesoramiento, divulgación, medición y mitigación, prestando estos servicios a particulares o empresas, entre las que figuran organizaciones del sector industrial y de servicios. Así, la acreditación consolida una línea de trabajo que ya se viene desarrollando durante años, reforzando asimismo la confianza en sus resultados.
Experiencia
Desde el nacimiento del Laboratorio de Radiactividad Ambiental en 1997, después de firmar el convenio de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, este se integra en la Red de Estaciones de Muestreo de la Red de Vigilancia Radiológica.
Además de contribuir a la vigilancia de la radiactividad ambiental en Galicia, el laboratorio ha participado, junto a otros miembros de la red, en la detección de radionucleidos asociados a sucesos de contaminación radiactiva de nivel internacional, como es el caso del accidente de la central nuclear que tuvo lugar en el año 2011 en Fukushima, situado en Japón.
El Consejo de Seguridad Nuclear señala la potencialidad del caso gallego
Tal como traslada el Consejo de Seguridad Nuclear –CSN–, Galicia presenta una elevada exposición potencial al radón, una presencia que depende de distintos factores como las características geológicas del terreno. Estas altas concentraciones pueden afectar tanto a viviendas como a centros de trabajo, por lo que la medición se convierte en una herramienta esencial para determinar casos de riesgo y la pertinencia de adoptar medidas de corrección.
Los materiales de construcción utilizados, la ventilación y las condiciones de uso de los inmuebles son algunos de los factores que afectan a la presencia del radón. Esta sustancia es un gas radiactivo de origen natural, que se puede acumular en las edificaciones y suponer un riesgo para la salud de los seres humanos.
El CSN es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, un ente de Derecho Público e independiente de la Administración del Estado.