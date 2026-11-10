Movilizados los bomberos tras recibir el aviso de una ferrolana que se había caído en su domicilio

Los bomberos desplegando la autoescalera para acceder a la vivienda J.G.

Los profesionales del parque municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse durante la tarde de este martes hasta el barrio de A Magdalena para participar en un operativo de rescate de una vecina que se encontraba en apuros.

El suceso se registró poco después de las cinco de la tarde en el inmueble situado en el número 54 de la calle Igrexa. Según detallaron fuentes cercanas al despliegue, la afectada, una mujer de avanzada edad, se cayó en el interior de su domicilio, en el tercer piso, y solicitó auxilio a través del dispositivo de alerta de la Cruz Roja para dependientes.

Así, hasta el lugar se movilizó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una patrulla de la Policía Local para cortar el tráfico en la zona de la intervención –entre las calles Concepción Arenal y Terra– y el cuerpo de extinción de incendios ferrolano, con una dotación de bomberos y dos camiones. De este modo, tras tratar de acceder a la vivienda por la puerta principal, los bomberos desplegaron la autoescalera, entrando por la galería exterior del inmueble.

El profesional, apuntaron estas mismas fuentes, se encontró a la señora tirada en el suelo pero consciente, por lo que procedió a abrir la puerta de la vivienda para que el personal sanitario y policial que estaba fuera pudiera asistirla. El despliegue se extendió poco más de media hora, retornando los bomberos a base.