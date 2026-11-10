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Ferrol

Los primeros piquetes en Ferrol ya están en la puerta de Navantia

Los sindicatos realizaron una reunión este martes a las 21.00

Redacción Ferrol
10/11/2026 22:26
Piquete en la puerta de Taxonera, en Navantia Ferrol
Piquete en la puerta de Taxonera, en Navantia Ferrol
V. V. C.
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La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ya se empieza a notar en ciudad naval con un primer piquete visible en la Puerta de Maestranza de Navantia Ferrol, donde ha comenzado el reparto desde las 22.00, el horario que permite la legislación vigente cuando el turno de trabajo es de noche.

Cartel reivindicativo de la huelga general del pasado 2010

La ciudad calienta motores para la convocatoria de huelga general de mañana miércoles

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Previamente, a las 21.00 horas, los sindicatos mantuvieron una reunión organizativa en el Cantón de Molíns. Al finalizar, se empezaron a escuchar los primeros petardos anunciando el comienzo de una noche de protestas que culminarán con las manifestaciones convocadas en la ciudad naval a las 11.30 (plaza de España, convocan CCOO y UGT), las 12.00 (avenida de Esteiro, desde la CIG) y 18.00 horas, esta última organizada por la plataforma Vivenda xa!.

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