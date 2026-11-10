Los primeros piquetes en Ferrol ya están en la puerta de Navantia

Piquete en la puerta de Taxonera, en Navantia Ferrol V. V. C.

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ya se empieza a notar en ciudad naval con un primer piquete visible en la Puerta de Maestranza de Navantia Ferrol, donde ha comenzado el reparto desde las 22.00, el horario que permite la legislación vigente cuando el turno de trabajo es de noche.

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Previamente, a las 21.00 horas, los sindicatos mantuvieron una reunión organizativa en el Cantón de Molíns. Al finalizar, se empezaron a escuchar los primeros petardos anunciando el comienzo de una noche de protestas que culminarán con las manifestaciones convocadas en la ciudad naval a las 11.30 (plaza de España, convocan CCOO y UGT), las 12.00 (avenida de Esteiro, desde la CIG) y 18.00 horas, esta última organizada por la plataforma Vivenda xa!.