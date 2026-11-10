La Junta Electoral vuelve a apercibir al Concello por dos publicaciones

La adquisición fue aprobada en el pleno ordinario de octubre Daniel Alexandre

La Junta Electoral de la Zona de Ferrol ha remitido al gobierno local un nuevo apercibimiento por dos publicaciones en la web oficial del Concello y sus redes sociales que, a su juicio, vulneran la legislación de los comicios, según informó este martes el grupo municipal socialista.

Se trata, como detalló la formación, de sendos posts relativos al proyectos de mejora del último tramo de la carretera de Catabois –anunciado por el alcalde tras su aprobación en la Xunta de Goberno Local del lunes, 2 de noviembre– y del acuerdo unánime en el pleno ordinario de octubre –retrasado al pasado jueves tras decretarse tres días de luto oficial– para destinar una partida de las contribuciones especiales a la compra de un nuevo camión nodriza para el parque de bomberos. Así, el organismo estima que las publicaciones “exceden os límites de comunicación institucional”, ordenando al Consistorio su retirada inmediata.

De igual modo, subrayan los socialistas, del ejecutivo ferrolano deberá acreditar la eliminación de dichos posts y las medidas adoptadas para que no vuelva a repetirse esta situación.