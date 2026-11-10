Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Junta Electoral vuelve a apercibir al Concello por dos publicaciones

Se trata del acuerdo de la XGL sobre el último tramo de Catabois y la compra de un camión nodriza para los bomberos

Redacción Ferrol
10/11/2026 21:09
Pleno concello de Ferrol
La adquisición fue aprobada en el pleno ordinario de octubre
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Junta Electoral de la Zona de Ferrol ha remitido al gobierno local un nuevo apercibimiento por dos publicaciones en la web oficial del Concello y sus redes sociales que, a su juicio, vulneran la legislación de los comicios, según informó este martes el grupo municipal socialista.

Se trata, como detalló la formación, de sendos posts relativos al proyectos de mejora del último tramo de la carretera de Catabois –anunciado por el alcalde tras su aprobación en la Xunta de Goberno Local del lunes, 2 de noviembre– y del acuerdo unánime en el pleno ordinario de octubre –retrasado al pasado jueves tras decretarse tres días de luto oficial– para destinar una partida de las contribuciones especiales a la compra de un nuevo camión nodriza para el parque de bomberos. Así, el organismo estima que las publicaciones “exceden os límites de comunicación institucional”, ordenando al Consistorio su retirada inmediata.

De igual modo, subrayan los socialistas, del ejecutivo ferrolano deberá acreditar la eliminación de dichos posts y las medidas adoptadas para que no vuelva a repetirse esta situación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620