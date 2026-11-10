La conselleira do Mar recaló en Curuxeiras con la nueva campaña ‘Galicia sabe amar’

La ‘foodtruck’ de la iniciativa estuvo ayer en Curuxeiras kiko delgado

La conselleria do Mar, Marta Villaverde, estuvo este martes en Ferrol para presentar la nueva campaña de ‘foodtrucks’ de ‘Galicia sabe amar’, una iniciativa que se va consolidando y con la que la Xunta busca promocionar y fomentar el consumo de los productos pesqueros y de acuicultura hasta 2028.

La delegada del gobierno gallego en la comarca, Martina Aneiros, la acompañó durante su visita al furgón gastronómico, que recaló en Curuxeiras, en donde estuvo también el presidente portuario, José Antonio Álvarez.

Cuatro furgonetas, una por provincia, completarán itinerarios gastronómicos por todo el territorio para llevar a la ciudadanía diversas elaboraciones a base de pescado y marisco local. Estas ‘foodtrucks’ tomarán parte en eventos dispares, como fiestas populares o actividades deportivas y culturales, ofreciendo degustaciones gratuitas para todas aquellas personas que se acerquen a conocer de cerca su actividad. Navajas a la plancha, croquetas de choco o empanada de bonito son solo algunas de las que se pueden encontrar.

La jornada de presentación empezó este martes para Marta Villaverde a primera hora de la mañana en las inmediaciones de la Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo, pasando después por el Castelo de Ribadavia, en Ourense, y desplazándose más tarde a la Praza Maior de Lugo. Ya por la tarde, la conselleira visitó el furgón gastronómico en el entorno de la coruñesa Torre de Hércules y finalmente remató esta jornada maratoniana en el puerto ferrolano.

La campaña ‘Galicia sabe amar’, explican desde la Consellería, nació con el objetivo de “fomentar o consumo de produtos pesqueiros e marisqueiros, divulgar as súas propiedades nutricionais e poñer en valor o traballo dos profesionais do sector”.

Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) y la singladura que empezó este martes supondrá un total de 24 meses de actividad durante los que se encadenarán casi a diario acciones divulgativas por toda la comunidad gallega.