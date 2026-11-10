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Ferrol

La ciudad calienta motores para la convocatoria de huelga general de este miércoles

FeC y la Federación Comarcal de ANPAs hicieron un llamamiento para secundar los actos de protesta

J. Guzmán
J. Guzmán
10/11/2026 21:03
Cartel reivindicativo de la huelga general del pasado 2010
Cartel reivindicativo de la huelga general del pasado 2010
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La ciudad naval acogerá mañana miércoles tres actos de protesta diferentes con motivo de la jornada de huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, la primera en más de una década.

Tal y como anunciaron en su momento las diferentes centrales sindicales y entidades sociales de la ciudad, la primera manifestación, organizada por CCOO y UGT, saldrá a las 11.30 horas de la plaza de España en dirección a Armas –pasando por las calles María, Arce y Real–, mientras que segunda, de la CIG y la CGT, comenzará en el local social de la primera en Esteiro al mediodía. Ya por la tarde, la Plataforma Vivenda Xa! celebrará la tercera de las protestas, con inicio a las 18.00 horas frente al edificio administrativo de la Xunta en la urbe naval.

Así, desde hace días, las diferentes asociaciones y formaciones políticas de la comarca se han ido sumando a los llamamientos a la ciudadanía para secundar estos actos de protesta. Los últimos en unirse a estas peticiones han sido el grupo municipal de Ferrol en Común y la Federación Comarcal de Ferrolterra de ANPAs. Por medio de sendos comunicados, las organizaciones han reivindicado el derecho de las personas a una vivienda digna, criticando que la especulación con los bienes inmuebles, sumado al incremento en el coste de vida, están haciendo insostenible la situación para la clase trabajadora. De este modo, animan a los vecinos a salir a la calle y apoyar las protestas en defensa del estado de bienestar.

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