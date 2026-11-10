La antigua sede de El Correo Gallego en Ferrol o el futuro museo modernista, primer destino de las visitas guiadas de la UDC

Las ‘Rutas da memoria’ de la UDC empiezan en la calle Magdalena 186 Jorge Meis

El área de Cultura de la Universidade da Coruña –UDC– propone dos visitas guiadas gratuitas en el marco del programa ‘Rutas da memoria: historias e patrimonio de Ferrol’, empezando este mismo sábado 14, a las 11.30 horas, por el edificio donde se localizaba antiguamente la imprenta del periódico El Correo Gallego, y que ahora se sabe que albergará la sede del futuro museo del Modernismo de la ciudad.

Este emblemático inmueble propio del movimiento modernista, con un diseño firmado por el arquitecto Rodolfo Ucha y construido en 1912, será el primer espacio protagonista de esta iniciativa, que trata de acercar a la ciudadanía la historia y el patrimonio de la localidad.

Además de dar a conocer bienes arquitectónicos como este, el programa también se dedica al patrimonio de tipo documental con una segunda actividad, programada para el viernes 11 de diciembre, también a las 11.30 horas. En este caso, se visitará el Archivo Intermedio Militar Noroeste, donde se hará un recorrido por sus fondos y por la historia del baluarte del Infante.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, un trámite que se puede realizar, así como obtener más información, a través del correo cultura.ferrol@udc.es o llamando al 881 013 697.