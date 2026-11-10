Herido un vecino tras ser atropellado en la plaza de España

Fue el propio 061 el que avisó del siniestro a los servicios de emergencias Jorge Meis

Un vecino de Ferrol tuvo que ser atendido por el personal sanitario tras resultar herido en un atropello en la plaza de España. El suceso, el segundo de estas características de la jornada de hoy martes, tuvo lugar en torno a las cuatro de la tarde, según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112.

Así, un particular que presenció el siniestro alertó del mismo directamente al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, indicando que el hombre, que no estaba atrapado, se quejaba de un fuerte dolor en un brazo y una pierna. De este modo, tras movilizar una ambulancia asistencial hasta el lugar, el 061 remitió el aviso al 112, que a su vez desplegó una patrulla de la Policía Local.