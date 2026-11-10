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Diario de Ferrol

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Ferrol

El PSOE apunta que Ferrol es la ciudad con más viviendas vacías y reclama al Concello un censo de las existentes

La formación se reunió con la Intrabarrial de Canido para abordar el problema

Redacción Ferrol
10/11/2026 20:59
CC de Canido reunión tema vivienda con Julian Reina
Momento de la reunión con los representantes de la Intrabarrial de Canido
Daniel Alexandre
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El concejal socialista y número 2 de la candidatura del PSOE al Congreso por A Coruña, Julián Reina, mantuvo este martes un encuentro de trabajo con representantes de las entidades que conforman la Intrabarrial de Canido –la Asociación Veciñal, la Sociedade Deportiva e Recretativa (SRD) y Muíño do Vento– para analizar el problema de la vivienda tanto en el área como en la totalidad del término municipal de Ferrol.

El encuentro, como señaló posteriormente la formación, sirvió para profundizar en el estudio “integral e pormenorizado” impulsado por las mismas, así como en las conclusiones “das diferentes conferencias e debates” celebradas recientemente en torno a esta coyuntura. Así, el edil censuró “a nula xestión habitacional do Partido Popular” a “todos os nivéis”: desde el punto de vista local, con el retraso del estudio municipal sobre el parque residencial; en el estatal, votando “en contra de avances como a Lei de Vivenda ou o reforzo de Casa 47”; y autonómico, no aplicando “instrumentos útiles como a declaración de zonas tensionadas”.

En el caso concreto de la urbe naval, Reina Villalón afirmó que, según el Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el municipio existen un total de 11.222 domicilios sin ocupación, el 26,3% del parque residencial total. “Esta cifra sitúa á localidade como a gran cidade galega con máis proporción de inmobles deshabitados”, denunció, haciendo hincapié en que se trata de un problema “agravado polo envellecemento demográfico e o deterioro do tecido edificado, ao que se suma unha tendencia xeneralizada ao incremento dos prezos, tanto no mercado de compravenda como nas rentas de alquiler”.

Por último, tanto el concejal como las diferentes asociaciones instaron al Concello a poner en marcha el mencionado estudio integral, auditando “non só o parque privado, senón tamén todas as vivendas públicas vacías da cidade”. Eso permitiría, subrayó, “movilizar todo o patrimonio ocioso para uso social”, como son los pisos vacíos de Recimil, los de titularidad del IGVS y los del Ministerio de Defensa.

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