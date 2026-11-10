Comienzan las restricciones al consumo de agua por la alerta de sequía en Ferrolterra

El nivel de agua del embalse se sitúa ya en torno al 26% Daniel Alexandre

La situación de sequía en el entorno de Ferrolterra dio este martes un nuevo giro con la activación, por parte de Augas de Galicia, del nivel de alerta por escasez severa, entre otras, en la unidad territorial 14, que incluye los municipios de Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas. La decisión, propuesta por la Oficina Técnica del organismo autonómico el pasado día 5, ya se había abordado horas antes en el pleno da Mancomunidade –celebrado durante la tarde de ayer lunes– con regidores y representantes de la comarca, mientras que durante la mañana de hoy se hizo lo propio con el resto de grupos municipales ferrolanos en una Xunta de Voceiros extraordinaria.

La Mancomunidad acuerda reducir la presión de la red de abastecimiento de agua por la noche Más información

Así, tal y como se avanzó en ambos encuentros, a las diez de la noche de hoy se pondrá en marcha la primera reducción de la presión en el sistema de suministro, una medida “novedosa” que se suma a otras de carácter más general que estarán en aplicación hasta que el área abandone la fase de alerta. “Estamos moi pendentes da evolución meteorolóxia e tamén das reservas do encoro. Esta semana prevense moitas precipitacións”, señaló el alcalde, José Manuel Rey, tras la reunión, recordando que el tiempo ha sido anormalmente seco y cálido “xa desde o mes de marzo”, pero especialmente durante el verano.

En este sentido, el regidor detalló que, en el marco de la Mancomunidade, se acordó “crear un órgano de coordinación semanal, porque o consumo de cada concello repercute no dos demais”, incidiendo a que el acuerdo fue adoptado por todos los municipios del área y no únicamente por los afectados por la alerta. En cuanto al arreglo de las tuberías de la red supramunicipal que atraviesan el puente de As Pías –cuyas fisuras suponen una pérdida diaria estimada de 1.000 metros cúbicos de agua, sobre un millón de litros–, Rey Varela detalló que se sigue avanzando tanto en la redacción del proyecto como en la financiación a tres bandas, anunciando que el próximo lunes, día 16, tendrá lugar la demandada reunión con la Diputación para negociar el abono del 33% de la intervención.

Medidas

Tal y como se señaló, hoy martes han entrado en funcionamiento las diferentes medidas pactadas de cara a reducir los consumos hasta que se salga del nivel de alerta. “Acordamos por unanimidade restrinxir os usos non prioritarios. Debemos non utilizar os regos, os baldeos nas rúas, o lavado dos coches salvo por parte de empresas especializadas e todo gasto que non sexa esencial”, afirmó el alcalde.

Instantánea de la Xunta de Voceiros extraordinaria celebrada este martes Daniel Alexandre

En cuanto a la reducción en la presión del suministro de agua, el también presidente de la Mancomunidade incidió en que esperan que la decisión “non afecte para nada aos nosos veciños”, apuntando al mismo tiempo que “calquera incidencia será atendida”, agradeciendo a los ciudadanos su colaboración. “A auga é de todos, e todos podemos contribuir con pequenos xestos a que non lle falte a ninguén”, aseveró, haciendo hincapié en que ese es el motivo por el que no se han decretado por el momento cortes. “Paralelamente estamos a traballar tamén para o futuro. Está claro que fan falla investimentos importantes para mellorar a presa, abordar novas captacións, reducir as fugas e dar un salto de calidade na xestión dos servizos”, sentenció, avanzando que se realizará “un gran estudio” conjunto para que esta coyuntura no se vuelva a repetir.

Soluciones de emergencia

Por su parte, el grupo municipal de Ferrol en Común (FeC), al término de la reunión, expresó, a través de un comunicado, su “fonda preocupación” por la situación, afeando a las diferentes administraciones el retraso en la puesta en funcionamiento de las medidas. En este sentido, la formación insistió en que “xa desde principios de verán” solicitaron al gobierno local que impulsase actuaciones “de emerxencia” para prevenir la actual coyuntura, recordando que la presa de As Forcadas pierde de media, en un día sin lluvia, un 0,4% de su volumen, mientras que este nivel baja un 0,2 cuando sí hay precipitaciones.

A este respecto, la agrupación liderada por Jorge Suárez insiste en que la comarca se encuentra ante un problema estructural, con múltiples fugas y un mantenimiento de la red inadecuado, además de tener que enfrentar una demanda por parte del sector industrial cada vez mayor. Ante esta tesitura, FeC propone, por una parte, la puesta en marcha de un protocolo de actuación a corto y medio plazo para arreglar todas las averías, además de “revisar” el canon que abonan las compañías por su consumo de agua. Finalmente, la agrupación hizo un llamamiento a Augas de Galicia para que ejecute las inversiones necesarias para llevar a cabo estas propuestas, insistiendo en que no deben ser sufragadas por los propios vecinos del área.

Jornadas de lluvia

Tal y como avanzó el alcalde, las previsiones meteorológicas para los próximos días, tanto de la Aemet como del portal Meteogalicia, es de un incremento en las precipitaciones, si bien en un principio se espera que sean de carácter débil. En el caso del portal autonómico, se anticipa que las lluvias comenzarán mañana por la tarde y crecerán ligeramente en intensidad con la llegada de la noche. Asimismo, durante las jornadas del jueves y el viernes se anticipan chubascos durante todo el día.

La agencia estatal, por su parte, comparte este pronóstico con la única diferencia de no prever lloviznas a lo largo de la segunda mitad del viernes. Al mismo tiempo, al contar con un rango mucho más elevado, la Aemet señala que el agua volverá el sábado, el domingo y el lunes.

En cuanto a la situación durante la jornada de hoy, la estación meteorológica del CIS de A Cabana constató, a última hora de la tarde, un nivel de precipitaciones de 4,2 litros por metro cuadrado, concentrándose la mayoría de los episodios de lluvia entre las 12.50 y las 15.20 horas –con el pico máximo a las 13.10, con 0,7 litros por metro cuadrado–. En el caso de O Val, en Narón, el promedio aumentó hasta los 5,6, mientras que en Aldeanova, en el mismo municipio, se alcanzaron los 7.