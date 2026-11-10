Asistido un ferrolano tras sufrir un atropello en la avenida de Esteiro

El hombre recibió atención médica en el lugar del atropello Emilio Cortizas

Un vecino de Ferrol tuvo que ser asistido en la mañana de este martes por los servicios sanitarios tras resultar herido en un atropello en la avenida de Esteiro. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró escasos minutos antes de las diez de la mañana a la altura del número 54 del mencionado vial, en el paso de peatones situado frente a la residencia de mayores DomusVi.

Tal y como apunta la central autonómica, fueron varios particulares que presenciaron el accidente los que alertaron del mismo, solicitando asistencia médica para el hombre, que estaba consciente pero que se quejaba de un agudo dolor en el brazo. De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de la Policía Local. El herido, asimismo, fue atendido en el propio lugar del siniestro, pero no se tiene constancia de que fuese necesario su traslado al centro hospitalario.