A pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan, na gran estrea da Real Filharmonía de Galicia en Ferrol
O Auditorio Álvaro Lamas será o escenario deste concerto, que terá lugar este xoves 12
O terceiro evento da 78 tempada da Sociedad Filarmónica Ferrolana incluirá unha estrea mundial, a da obra sinfónica ‘Contrafactum’, de Josep Planells Schiaffino, que se dará a coñecer por primeira vez nun dobre concerto da Real Filharmonía de Galicia, entre Santiago de Compostela e a cidade naval. Nesta zona, o encontro terá lugar o xoves 12, ás 20.00 horas no Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, e no mesmo será protagonista a pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan, que con 22 anos marcou un fito ao quedar finalista no Concurso Chopin e tocar con grandes directores como Valery Gergiev ou Vasily Petrenko.
Neste concerto, a orquestra galega, conducida pola batuta do director convidado Jordi Francés, entre outras pezas interpretará, coa participación de Eva Gevorgyan ao piano, unha obra de xuventude de Sergei Rachmaninov (1873-1943), un dos grandes do posromanticismo europeo, cuxas composicións tamén poderá escoitar o público ferrolán no mes de maio, da man da Sinfónica de Galicia.
As entradas están dispoñibles por unha tarifa xeral de 18 euros, nas billeteiras do teatro Jofre ou a través da páxina web de Ataquilla, mentres que as persoas socias da Filarmónica poderán acceder por cinco euros.