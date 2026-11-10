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Diario de Ferrol

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Concerto

A pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan, na gran estrea da Real Filharmonía de Galicia en Ferrol

O Auditorio Álvaro Lamas será o escenario deste concerto, que terá lugar este xoves 12

Redacción Ferrol
10/11/2026 22:09
A pianista Eva Gevorgyan, nacida no 2004
A pianista Eva Gevorgyan, nacida no 2004
Cedida
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O terceiro evento da 78 tempada da Sociedad Filarmónica Ferrolana incluirá unha estrea mundial, a da obra sinfónica ‘Contrafactum’, de Josep Planells Schiaffino, que se dará a coñecer por primeira vez nun dobre concerto da Real Filharmonía de Galicia, entre Santiago de Compostela e a cidade naval. Nesta zona, o encontro terá lugar o xoves 12, ás 20.00 horas no Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, e no mesmo será protagonista a pianista ruso-armenia Eva Gevorgyan, que con 22 anos marcou un fito ao quedar finalista no Concurso Chopin e tocar con grandes directores como Valery Gergiev ou Vasily Petrenko.

Neste concerto, a orquestra galega, conducida pola batuta do director convidado Jordi Francés, entre outras pezas interpretará, coa participación de Eva Gevorgyan ao piano, unha obra de xuventude de Sergei Rachmaninov (1873-1943), un dos grandes do posromanticismo europeo, cuxas composicións tamén poderá escoitar o público ferrolán no mes de maio, da man da Sinfónica de Galicia.

As entradas están dispoñibles por unha tarifa xeral de 18 euros, nas billeteiras do teatro Jofre ou a través da páxina web de Ataquilla, mentres que as persoas socias da Filarmónica poderán acceder por cinco euros.

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