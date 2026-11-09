Un incendio en un garaje de Ferrol moviliza al parque municipal de bomberos
Un vecino alertó al 112 poco después de las 11.45 horas, informando de una gran cantidad de humo
Los bomberos del parque municipal de Ferrol tuvieron que trasladarse esta mañana al barrio de Ultramar a causa de un incendio en un garaje. Tal y como relataron tanto fuentes del Concello como del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, fue un particular el que, en torno a las 11.45 horas, alertó del suceso, informando de que estaba viendo salir una espesa humareda por la puerta de la cochera, situada a la altura del número 6-8 de la calle Sartaña.
Así, hasta el lugar se desplazó una dotación del servicio de extinción con dos camiones (uno con autoescalera y otro con una bomba urbana ligera), así como efectivos de la Policía Local y Nacional. Según apuntó el 112, no había constancia de personas afectadas por la inhalación de gases, por lo que no se movilizó personal médico del 061.
Así, a su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el humo procedía de un altillo del garaje en el que se almacenaban herramientas y material diverso, siendo únicamente necesario ventilar el espacio. De igual modo, desde el Concello se confirmó que ninguno de los coches almacenados sufrió daños en el incendio.