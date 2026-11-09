Talleres de alfabetización digital en el Campus Industrial de Ferrol

Alumnado en la grabación de los podcasts Cedida

Más de una treintena de alumnos y alumnas del grado de Relacións Laborais e Recursos Humanos del Campus Industrial de Ferrol participan en el proyecto ‘Deseño e Impartición de Obradoiros de Alfabetización Dixital’, una iniciativa que parte de la materia Informática Básica y que está promovida por los docentes Joaquín Enríquez, Begoña Álvarez, Jorge Pérez y Simón Villamayor.

Los talleres –que cuentan con la colaboración de la Asociación Sociocultural ASCM, Movilidad Humana, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) y Emisoras Galegas Municipais (Emuga)– se llevarán a cabo en las próximas semanas tanto en la Facultade de Ciencias do Traballo como en la sede de las entidades, y abordarán cuestiones prácticas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. A este respecto, se tratarán aspectos como la navegación segura por internet, el uso del certificado electrónico o la elaboración del currículum vitae para su inclusión en los portales de empleo.

Por medio de este proyecto, el alumnado tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar las competencias digitales de las personas participantes. Radio Además, parte de los estudiantes que participan en este proyecto de Aprendizaxe Servico (ApS) está grabando –en la Sala de Xuntas de la Vicerrectoría del Campus Industrial– una serie de pódcasts divulgativos sobre este tema, que se emitirán el próximo año a través de algunas de las radios locales de los 25 municipios que integran Emuga.

Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en el convenio entre la Universidade da Coruña y Emuga, a través de la Oficina de Cooperación e Voluntariado, para ampliar la difusión del trabajo realizado por el alumnado.