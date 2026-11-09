Sergonsa ejecutará la reforma del edificio de Enfermería de la estación naval de A Graña

Obras en uno de los edificios de la base naval Daniel Alexandre

La empresa Sergonsa, con sede social en Oleiros, será la encargada de realizar la rehabilitación del edificio de Enfermería de la estación naval de A Graña. Su oferta, que asciende a más de 776.000 euros fue la seleccionada entre las ocho que concurrieron a una licitación que establece en seis meses el plazo de ejecución de estas obras.

Levantado originalmente en el siglo XVIII, el inmueble se adecuará en su totalidad e integrará los dos usos que tuvo en su historia, el sanitario y también el educativo. Los pliegos obligan a la conservación de las fachadas originales y también a la demolición de la construcción auxiliar adosada. Además de recuperarse el uso sanitario que tuvo el edificio en su origen, se habilitará una zona para aulas de formación. La solución elegida en el proyecto permitirá mantener la entrada principal en la fachada noroeste y comunicar las dos plantas a través de una escalera central.

En la primera altura se concentrarán ambos usos. Por un lado, el sanitario incluirá, además de vestíbulo y oficina de admisión, un box de urgencias, una consulta médica, otra de enfermería y un espacio destinado a farmacia y almacén, entre otros servicios. En el espacio para la docencia, se habilitarán tres aulas, compartimentadas entre sí por paneles acústicos móviles que, en el caso de que fuese necesario, permitirían unirlas. Por su parte, la planta bajocubierta albergará la zona administrativa y los servicios a ambos lados, comunicadas por una pasarela.