Los sindicatos preparan la huelga general, con llamadas a secundar el paro y críticas a la división

Reunión de delegados en la CIG para preparar la huelga Daniel Alexandre

Las principales centrales sindicales de la comarca llegan de nuevo divididas a la huelga general, la primera en trece años, de mañana miércoles, convocada por el Sindicato de Inquilinas tras la masiva movilización por la vivienda y contra el desahucio de Mari Carmen Abascal con el respaldo de las organizaciones de clase.

Aunque ha habido comunicación para coordinar los piquetes informativos que, como es costumbre, se apostarán en los principales centros productivos, como Navantia y los polígonos industriales, habrá dos manifestaciones diferentes por la mañana y una, ya unitaria, encabezada por la plataforma Vivenda Xa!.

La primera en salir será la de CCOO y UGT, desde la plaza de España a las 11.30 horas, rumbo a la calle María hasta Arce, vuelta por Real, para finalizar en la plaza de Armas. Media hora más tarde comenzará la de la CIG, que partirá de las inmediaciones de su local, en la avenida de Esteiro y que, además de su afiliación y simpatizantes, contará con el apoyo de la CGT. Este sindicato, sin embargo, aseguraba en las últimas horas que “para futuras convocatorias de mobilizacións, que seguro haberá, esperamos que haxa unha única manifestación que axunte a toda clase traballadora en defensa dos nosos intereses comúns, porque estamos seguros de que é o que queren a inmensa maioría dos traballadores e traballadoras”.

En esa misma línea se manifestó el Movemento Alternativo Sindical –MAS–, que con la CIG ostenta la mayoría en el comité de empresa de Navantia Ferrol. En un comunicado, además de considerar que, dadas las circunstancias –dificultad de acceso a la vivienda, carestía de la vida y deterioro de los servicios públicos–, la convocatoria llega tarde, lanza una crítica a la “parte convocante”, a pesar de que los motivos “son justos”. Con todo, censuran las “distintas convocatorias de manifestación en esta comarca” porque ante la “situación compleja” que hay, “la unidad es fundamental”.

“La huelga general”, añade MAS, “es la herramienta más importante y potente de que dispone la clase trabajadora, por lo que su banalización es un grave error”. Además, hace un llamamiento a los sindicatos mayoritarios para que, a partir de las elecciones generales del día 29, “hagamos entre todos y todas que el Gobierno resultante sienta la presión social hasta que se solucionen estas demandas”.

Por otra parte, el BNG de Ferrol se reunió este lunes con los responsables de la CIG Ferrolterra para trasladarle su apoyo a la “xornada de loita tan importante previa á celebración das eleccións”.

“Somos un pobo loitador”, explicó el candidato al Congreso, Manuel Polo, “que vén manifestándose repetidamente pola sanidade, polo ensino público, contra Altri e a explotación dos nosos recursos, polas pensións, polos convenios.... e o día 11 estamos chamados a parar, paralizar toda a actividade e dicir ben alto que queremos avanzar”.

Acompañado de la responsable comarcal, Pilar Lozano, y del parlamentario y candidato a la Alcaldía de Ferrol, Mon Fernández, Polo subrayó que el paro “ten que ser a expresión dunha Galiza que quere gañar e avanzar en dereitos, coa vivenda no foco principal, mais tamén en todo o que a vivenda significa, a posibilidade de ter un proxecto de vida digno, con salarios, pensións, servizos públicos...”.

Además, el candidato remarcó que en las próximas elecciones “Galiza vai ser fundamental para evitar un gobierno do PP e Vox, que xa vén anunciando recortes e sacrificios”, dijo.