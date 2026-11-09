Los cines Duplex acogen este lunes un coloquio con el director de 'Deuses de pedra'

Fotograma de 'Deuses de pedra' Cedida

Los cines Duplex acogen este lunes, a las 19.45 horas, un coloquio con el director Iván Castiñeiras, que estrena su ópera prima, 'Deuses de pedra', filmada a lo largo de una década y media.

La cinta cuenta la historia de Mariana, una niña de cuatro años que descubre el mundo a través de su maestra en una de las últimas escuelas rurales de la frontera entre Galicia y Portugal, en la llamada 'raia seca'.

Entre relato y relato, los cuentos infantiles se mezclan con las leyendas y las historias que todavía persisten en la memoria de los habitantes del lugar. Mariana crece y a los 17 años debe tomar una decisión.

La película fue candidata en la categoría de Mellor documental en los premios Mestre Mateo de este año, y recibió el galardón en el Documenta Madrid 2025 a la mejor película. El IFFR Rotterdam de 2025, el Indielisboa 2025 y el Play-Doc Fest, también del año pasado, reconocieron el nivel de esta pieza que este lunes se estrena en los cines de Esteiro.