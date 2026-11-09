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Ferrol

La Xunta aborda con la Diócesis vías de colaboración sobre San Andrés de Teixido

El encuentro contó con la participación del obispo, Fernando García, y la delegada territorial, Martina Aneiros

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:47
Martina Aneiros recibe al Obispo en el edificio de la Xunta
Momento de la recepción en la sede de la Delegación Territorial
Daniel Alexandre
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo este lunes, dentro de su calendario de contactos con agentes y entidades de la comarca, una reunión de trabajo con el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. El encuentro, en el que también participó el director local de la Consellería de Cultura, Severino Álvarez, sirvió para estudiar, valorar y abordar diferentes vías de colaboración relativas al borrador del plan director del proyecto de rehabilitación del santuario de San Andrés de Teixido.

A este respecto, Aneiros recordó que este templo es, en número de visitantes –una media de 100.000 anuales– el segundo centro de peregrinación de Galicia, además de todo un punto de referencia “tanto para o turismo relixioso como para o cultural e de natureza”, dado su emplazamiento en la sierra de A Capelada –sobre unos acantilados de 600 metros, recordó la Delegación Territorial–. Así, dado el volumen de personas que acoge cada año, el plan director no solo contempla intervenciones en la construcción, sino también una adaptación del entorno para garantizar la conservación del patrimonio.

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