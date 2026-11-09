La Diputación destina 125.000 euros a sostener la actividad del Museo da Construción Naval de Ferrol

Un momento de la rúbrica del convenio Cedida

El Museo da Construción Naval de Ferrol contará este año con 125.000 euros procedentes de la Diputación de A Coruña para su funcionamiento. El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, rubricaron este lunes el convenio entre la institución y la Fundación Exponav, que supone una aportación del 80% del presupuesto total, que asciende a 156.250 euros.

Formoso remarcó el atractivo de las instalaciones, por las que pasaron 27.730 personas en 2025. “Que cada vez máis persoas coñezan Exponav é unha boa noticia para Ferrol. Quen visita o museo pode ver como se construía un barco, que oficios facían falta para botalo ao mar e ata que punto o traballo nos estaleiros marcou a vida de tantas familias de Ferrolterra”, declaró, añadiendo que “temos a sorte de ter en Ferrol un museo único en España, e a Deputación leva anos ao seu carón”.

Así, el acuerdo firmado este lunes entre ambas partes cubrirá, entre otras cuestiones, los gastos del personal que recibe al público, organiza el calendario de grupos y realiza los recorridos guiados. Sobre estos últimos, desde la Diputación recuerdan que Exponav ofrece visitas gratuitas para los centros de enseñanza de la comarca y otros puntos de Galicia, además de talleres relacionados con la construcción naval y actividades infantiles a través del club Cormonav. Además, la sala Carlos III amplía la programación de las instalaciones con exposiciones de carácter temporal, acogiendo también conferencias, presentaciones de libros y jornadas divulgativas.

Además de estas propuestas, el convenio entre ambas partes incluye la limpieza, los seguros y el mantenimiento del inmueble, que data del siglo XVIII y está declarado Ben de Interese Cultural (BIC). A este respecto, se prevé el traslado del taller de maquetas a un espacio más amplio, así como el acondicionamiento del destinado a mantenimiento. Desde el organismo provincial informan de que el acuerdo implica, asimismo, la conservación de los lucernarios del edificio.