Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Diputación destina 125.000 euros a sostener la actividad del Museo da Construción Naval de Ferrol

El convenio incluye la atención a visitantes, la programación educativa y el mantenimiento del edificio de Ferrerías

Redacción Ferrol
09/11/2026 18:43
Un momento de la rúbrica del convenio
Un momento de la rúbrica del convenio
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Museo da Construción Naval de Ferrol contará este año con 125.000 euros procedentes de la Diputación de A Coruña para su funcionamiento. El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, rubricaron este lunes  el convenio entre la institución y la Fundación Exponav, que supone una aportación del 80% del presupuesto total, que asciende a 156.250 euros. 

Formoso remarcó el atractivo de las instalaciones, por las que pasaron 27.730 personas en 2025. “Que cada vez máis persoas coñezan Exponav é unha boa noticia para Ferrol. Quen visita o museo pode ver como se construía un barco, que oficios facían falta para botalo ao mar e ata que punto o traballo nos estaleiros marcou a vida de tantas familias de Ferrolterra”, declaró, añadiendo que “temos a sorte de ter en Ferrol un museo único en España, e a Deputación leva anos ao seu carón”. 

Así, el acuerdo firmado este lunes entre ambas partes cubrirá, entre otras cuestiones, los gastos del personal que recibe al público, organiza el calendario de grupos y realiza los recorridos guiados. Sobre estos últimos, desde la Diputación recuerdan que Exponav ofrece visitas gratuitas para los centros de enseñanza de la comarca y otros puntos de Galicia, además de talleres relacionados con la construcción naval y actividades infantiles a través del club Cormonav. Además, la sala Carlos III amplía la programación de las instalaciones con exposiciones de carácter temporal, acogiendo también conferencias, presentaciones de libros y jornadas divulgativas. 

Además de estas propuestas, el convenio entre ambas partes incluye la limpieza, los seguros y el mantenimiento del inmueble, que data del siglo XVIII y está declarado Ben de Interese Cultural (BIC). A este respecto, se prevé el traslado del taller de maquetas a un espacio más amplio, así como el acondicionamiento del destinado a mantenimiento. Desde el organismo provincial informan de que el acuerdo implica, asimismo, la conservación de los lucernarios del edificio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620