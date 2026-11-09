La campaña de la centolla arranca “floja” por la elevada presencia de alga asiática

Un mariscador, este lunes, descargando el producto capturado Daniel Alexandre

Aunque cada embarcación tiene su propia valoración, la tónica común del inicio de la campaña de extracción de centolla y buey es que la presencia de alga asiática, que en los últimos tiempos estaba afectando al sur de la península, ya está causando estragos en el sector de las Rías Altas.

El patrón mayor de Ferrol, Gustavo Chacartegui, lamentaba esta proliferación, pero aseguró que el arranque había sido bueno, aunque con el precio aún en el aire. “Creo que podría estar entre los 15 y los 20 kilos, en función del tamaño”, apuntó.

Retiran catorce toneladas de mejillón en el banco de As Pías La primera semana del proyecto de conservación y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en la ría de Ferrol, que incluye la retirada de mejillón para la regeneración del sustrato blando en la zona norte del banco de As Pías finalizó con la retirada de 14 toneladas. En estas jornadas participaron una media de 20 embarcaciones –12 de Ferrol y ocho de Barallobre– y gracias a estas tareas se pudieron recuperar más de 70 kilos de almeja japonesa de diferente talla que fueron devueltos al banco. Para el desarrollo de los trabajos se estableció un punto de control a flote para controlar las embarcaciones y velar, explica la Consellería do Mar, para que la extracción se realizase en las zona acotadas, y otro en Perlío “para comprobar do correcto cumprimento das normas de retirada”.

Uno de los socios del pósito ferrolano, Alberto Pardo, patrón de ‘A Coviña’, apuntó, sin embargo, que el día fue “bastante flojo”. A ello contribuyeron unas mareas vivas que “nos llenaron las redes de algas y nos impidieron pescar con normalidad”. En su caso, además, no fue capaz de alcanzar el tope que fija en plan de gestión del recurso aprobado el pasado mes de junio: 35 kilos diarios por barco y otros tantos por tripulante. “Nosotros solo llegamos a los 32 kilos por el cargamento de algas que trajimos en las redes”, añadió, “esperemos que los próximos días mejore”.

La valoración en la cofradía fenesa también fue una de cal y otra de arena. Las algas fueron la nota negativa. “Ningún dos barcos que saíron de aquí foi quen de coller o tope”, dijo Jorge López, patrón del pósito, “pero entendemos que aínda é cedo para facer balance”.

En todo caso, López señaló que el producto “é moi bo”, por lo que espera que la campaña sea finalmente “positiva”.