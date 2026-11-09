La Anpa del Juan de Lángara se moviliza por la presencia de jabalíes en el centro en horario lectivo

Imagen de los destrozos ocasionados por los animales en el interior del recinto Cedida

Después de muchas advertencias y conversaciones con la Administración y, pasado un tiempo sin que se hayan adoptado medidas efectivas, la Asociación de Nais e Pais del CEIP Juan de Lángara ha decidido movilizarse para exigir una solución a la entrada reiterada de jabalíes en el recinto escolar, incluso durante el día, mientras el alumnado está, por ejemplo, en el comedor.

Así, este jueves, a la hora de entrada de los niños y niñas, las 9.00 horas, la asociación anima a la comunidad educativa a secundar un encierro para que se tomen las medidas necesarias. “A presenza destes animais”, explica la Anpa, “non se limita ás horas nas que o colexio permanece baleiro, senón que se teñen detectado mesmo á hora de entrada dos nenos e nenas ao comedor escolar, coincidindo cun momento de movemento habitual do alumnado”, añade.

Esta recurrencia está incrementando la preocupación por la seguridad de los menores, apunta la entidad, y “pon de manifesto a necesidade dunha intervención inmediata. Non se trata só dos danos que os animais ocasionan nas instalacións, senón da posibilidade de que se produza un encontro entre os xabaríns e o alumnado durante a actividade escolar”.

Las familias insisten en que el recinto “non conta cunha protección perimetral eficaz fronte á entrada de fauna salvaxe” y recuerdan que la situación “non é nova nin descoñecida” para el Concello.

Así, apuntan que varias entidades del barrio comunicaron a la administración local la necesidad de actuar sobre el deteriorado cierre perimetral del colegio. En el pleno del mes de junio, además, se aprobó por unanimidad una moción que reclamaba la renovación integral del cierre, así como actuaciones de limpieza, salubridad y mantenimiento de los espacios exteriores a través de una partida municipal.

Sin embargo, la Anpa lamenta que “máis de catro meses despois, as familias –también las del Club de Rugby Ferrol, que utiliza las instalaciones–seguen a reclamar unha solución efectiva. Non abonda con recoñecer o problema, é imprescindible que os compromisos se traduzan en actuacións concretas, cun calendario e recursos necesarios”.