‘Franquismo, nunca máis’ reivindica la supresión de los restos simbólicos del régimen

Momento del acto de presentación celebrado en el Ateneo Ferrolano Daniel Alexandre

El salón de actos del Ateneo Ferrolano acogió este lunes el acto de presentación de ‘Franquismo, nunca máis’, una plataforma ciudadana que reivindica la supresión de símbolos y otros honores del régimen franquista, tal y como establece la legislación. Se trata, como explicó Manuel Monge, uno de sus integrantes, de un colectivo de personas nacido en oposición a la “contradicción” que se está dando en la sociedad actual, donde, por una parte, se homenajea y recuerda a las víctimas de la dictadura, al tiempo que se mantienen vivos, en forma institucional, restos de la misma. En este sentido, el autor puso en valor antecedentes que han inspirado la creación de este grupo, como es la retirada del título de hijo adoptivo a Manuel Fraga en Ferrol y Cedeira, en el año 2019.

A este respecto, Monge recordó que, en el conjunto de las tres comarcas, aún se mantienen 145 símbolos y honores del régimen, 73 de los cuales en el municipio de Ferrol. Así, como primer acto reivindicativo, la plataforma celebrará el próximo sábado, 14 de noviembre, una concentración a mediodía a las puertas del hospital Juan Cardona para exigir la retirada de la estatua de Camilo Alonso Vega y el cambio del nombre de las instalaciones sanitarias por la nomenclatura de ‘10 de marzo’. Posteriormente, se desplazarán hasta la calle homónima al centro hospitalario, también en Caranza, para pedir que se renombre como ‘Traballadoras da Pysbe’. Asimismo, el grupo, compuesto por el momento por 25 personas, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a la más joven, para que se una a sus filas.